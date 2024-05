Nel frattempo, c'è stato spazio anche per le atmosfere colorate e rilassanti di Infinity Nikki, un gioco di ruolo ambientato in un mondo aperto realizzato dall'ex responsabile di The Legend of Zelda, Kentaro Tominaga. Il filmato svelato allo State of Play ha mostrato la giovane protagonista Nikki arrivare nel mondo di Miraland in compagnia dell'inseparabile Momo, avventurandosi in quel mondo alla scoperta di nuove creature che possano accompagnarla durante il suo viaggio tra storie e culture differenti. L'uscita è prevista per il terzo trimestre di quest'anno.