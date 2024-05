I numeri condivisi dall'azienda vanno chiaramente messi in prospettiva, perché se è vero che i dati (risalenti alla fine di aprile 2024) non tengono conto dell'effettivo record raggiunto finora da Sony (ovvero le vendite pari a 107 miliardi di dollari fatte registrare complessivamente dalla generazione di PlayStation 4, dal 2013 al 2019), è altrettanto vero che il "record", come viene definito dalla casa di Tokyo, è proporzionale al periodo di vendita delle due console. La generazione di PS4 ha fatto registrare introiti superiori, ma ha impiegato sei anni per raggiungere questo risultato, mentre nello stesso arco di tempo non c'è davvero storia.