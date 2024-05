Come giocheremo ai videogiochi tra dieci anni? PlayStation immagina il controller del futuro

Lo sa bene Sony, che in un nuovo video ha immaginato come sarà la tecnologia che ci accompagnerà tra dieci anni , svelando un'idea particolarmente suggestiva per il futuro della sua divisione PlayStation: un controller con schermo fluttuante .

Nel video, intitolato "Visione di intrattenimento creativo di Sony", l'azienda giapponese ha mostrato la sua idea di futuro e le tecnologie che potrebbero accompagnarci durante la vita di tutti i giorni nell'arco di dieci anni.

Il video cerca di rispondere a una domanda ben precisa: in qualità di società che opera nel mondo dell'intrattenimento e della creatività, che tipo di valore dovrebbe offrire per far sì che l'esperienza restituita da nuovi "Kando" riesca a trovare spazio in un mondo che, secondo la sua visione, sarà "più stratificato, in cui le realtà fisiche e virtuali si sovrappongono senza confini"? Con il termine "Kando", Sony si riferisce alla sensazione di "entusiasmo emotivo" o "profonda soddisfazione", inclusi tutti gli strumenti (come macchine fotografiche, televisori, smartphone e console per videogiochi) che sono in grado di creare questo piacere.

Per approfondire quest'idea, Sony ha condotto uno studio per esplorare il concetto di "visione di intrattenimento creativo", immaginando le possibili periferiche che potrebbero avere un ruolo nella vita quotidiana degli utenti tra dieci anni. Si tratta, ovviamente, di "concept" che non corrispondono a veri e propri prototipi attualmente in fase di sperimentazione, ma restano delle suggestioni che potrebbero suggerire la direzione che videogiochi e tecnologia seguiranno nel prossimo decennio.

Il video, infatti, mostra una sorta di controller futuristico collegato a uno schermo curvo fluttuante: considerando la natura del video, è impossibile determinare se nei piani di Sony ci sia una periferica dotata di proiettore per restituire la sensazione di avere uno schermo sospeso nel vuoto, oppure se il colosso giapponese stia sperimentando dei dispositivi con dei pannelli in grado di restare in aria sfruttando elementi magnetici. Le immagini mostrate dalla società asiatica, in realtà, sembrano fare un salto decisamente più in esteso nel futuro, ed è lecito credere che tra dieci anni i controller della prossima console PlayStation siano ancora molto simili a quelli odierni.

Eppure, sebbene non sia da escludere l'eventualità che PS6 o PS7 possano limitarsi a un "controller con schermo" da portare ovunque (considerando l'enorme successo di Nintendo Switch e la popolarità del gaming su dispositivi mobile, non è uno scenario così impossibile), sono molti gli utenti che si sono divertiti a scimmiottare il presunto controller del futuro di Sony. Nonostante l'azienda abbia specificato la natura "creativa" di questo video, infatti, il primo paragone è stato ovviamente quello del famoso "boomerang", il joypad di PS3 che è stato ben presto cestinato dopo i numerosi dubbi sorti in seguito alla presentazione della terza console domestica giapponese.

Mentre sembra avvicinarsi l'era di PS5 Pro, versione più potente dell'attuale ammiraglia PlayStation che potrebbe essere svelata in occasione del chiacchierato evento Showcase di fine maggio, è interessante immaginare in che modo una simile tecnologia possa rendere possibile la fruizione dei videogiochi in futuro.

Che le console di domani siano destinate a essere ospitate all'interno di dispositivi portatili, consentendo l'uso dei propri videogame preferiti ovunque e in qualunque momento? Sony immagina un futuro in cui ciò è possibile: chissà se, dopo l'auto elettrica che permette di giocare ai videogiochi PlayStation e che si guida con un controller, l'azienda proverà a concretizzare anche un'idea del genere.