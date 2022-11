Una PlayStation 5 all'interno di un'auto elettrica: il progetto di Sony e Honda

In un'intervista al Financial Times, il presidente della joint venture Izumi Kawanishi ha spiegato come l'idea d'integrare i componenti principali di PlayStation 5 nell'hardware dell'auto sia "tecnologicamente fattibile", con Sony e Honda che vorrebbero puntare proprio su questo elemento per contrastare Tesla e il sistema d'intrattenimento delle sue vetture Model S e X.

Proprio la società guidata da Elon Musk ha annunciato l'inserimento del chipset AMD RDNA 2 all'interno dei veicoli Tesla, aspetto che rende le vetture sufficientemente potenti per competere con PS5 e Xbox Series X/S. Musk ha promesso l'arrivo di giochi come Cyberpunk 2077 e piattaforme come Steam sulle automobili Tesla, e sebbene tale progetto debba ancora concretizzarsi, Sony e Honda stanno cercando di creare un'alternativa in grado di catturare l'attenzione del pubblico una volta che il primo prodotto arriverà sul mercato.

Tale sistema punterebbe proprio sull'inserimento di PlayStation 5 all'interno di un hardware in grado di offrire l'intrattenimento e servizi di rete all'avanguardia, come confidato da Yasuhide Mizuno, responsabile di Sony Honda Mobility e Senior Managing Officer di Honda Motor Co., il quale ha confidato come la partnership punti a creare un modello di guida autonomo per permettere agli utenti di godersi le meraviglie del sistema succitato. "Per godersi questo spazio nella propria auto è necessario che l'utente non sia costretto a guidare", ha confidato Kawanishi, prima di ribadire che un simile progetto abbia bisogno ancora di qualche anno prima di concretizzarsi.

La partnership tra Honda e Sony vedrà quest'ultima fornire al costruttore di automobili non soltanto i sistemi d'intrattenimento, ma anche tutti i sensori e le tecnologie necessarie a far sì che il modulo di guida autonoma diventi realtà. L'obiettivo, ancora una volta, è competere con Tesla, che al momento sta testando su oltre 150mila automobili il suo sistema di guida indipendente Full Self-Driving: una tecnologia non esente da problemi e difetti, che Sony e Honda sperano di risolvere al momento della distribuzione della loro auto elettrica.

