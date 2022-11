PlayStation VR2 debutterà tra pochi mesi, svelato il prezzo del visore di PS5

Quando è tutto pronto per celebrare il lancio mondiale di God of War: Ragnarok , Sony continua a premere sull'acceleratore e a delineare il futuro del marchio PlayStation : l'azienda giapponese ha annunciato la data di distribuzione del suo nuovo visore per la realtà virtuale PlayStation VR2 , confermando alcuni dei videogiochi che comporranno la sua line-up e svelando un dettaglio a lungo atteso dai possessori di PS5: il prezzo.

Previsto originariamente per i primi mesi del 2023, l'erede di PSVR arriverà sul mercato tra poche settimane e potrà contare su un vasto assortimento di produzioni in realtà virtuale, così da stuzzicare l'interesse di chiunque.

PlayStation VR2 arriverà in Italia il 22 febbraio 2023 e sarà distribuito in due versioni: quella Standard, che includerà il visore, i controller PS VR2 Sense e gli auricolari stereo, sarà in vendita al prezzo di 599,99 euro (50 euro in più rispetto al nuovo prezzo della console), mentre il bundle con Horizon: Call of the Mountain includerà tutti i contenuti del modello base e una copia dello spin-off in realtà virtuale di Horizon al prezzo di 649,99 euro.

Prezzi certamente non popolari rispetto a quelli proposti a suo tempo da Sony per il visore PSVR, lanciato su PS4 al prezzo di 399,99 euro: il divario a livello tecnico tra i due prodotti è immenso, e per la prima volta la casa nipponica ha intenzione di lanciare una periferica aggiuntiva per la sua console ammiraglia (il nuovo visore non sarà infatti compatibile con la vecchia PS4 o, per il momento, con i PC) che punta a offrire esperienze in VR di alto livello.

Lo testimonia non soltanto la tecnologia inserita nel nuovo visore (che include un display OLED da 2000 x 2050 pixel per occhio e frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz) ma anche una line-up che punta a garantire quantità, varietà e qualità: solo nelle scorse ore, Sony ha svelato undici nuovi videogiochi in VR compatibili con il suo visore, tra cui si notano progetti inediti come l'horror The Dark Pictures: Switchback VR, lo sparatutto Crossfire: Sierra Squad!, l'avventura The Light Brigade e il gioco stealth Hello Neighboar: Search and Rescue.

A questi si aggiungono il già citato spin-off della saga di giochi di ruolo post-apocalittici di Guerrilla Games e la versione in realtà virtuale di Resident Evil Village, che permetterà di esplorare il tenebroso villaggio creato da Capcom e scoprire gli orrori di Villa Dimitrescu da una prospettiva completamente nuova.

