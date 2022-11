God of War Ragnarok: il rapporto tra padri e figli in un nuovo video con tante celebrità

Manca poco ormai all'uscita di God of War: Ragnarok , nuovo capitolo della saga di Santa Monica Studio che arriverà su PlayStation il prossimo 9 novembre: per l'occasione Sony ha pubblicato un video decisamente particolare in cui tre famiglie vip raccontano quanto sia difficile il rapporto tra padre e figlio , così da immedesimarsi nel percorso costellato di sfide che i protagonisti Kratos e Atreus , dovranno affrontare in questa seconda avventura nella mitologia norrena.

Il video, intitolato "Essere genitori è impegnativo", mostra infatti tre celebrità della scena cinematografica e sportiva confrontarsi coi rispettivi figli, riflettendo il difficile legame che ha caratterizzato il rapporto tra i due protagonisti del videogioco sin dall'esordio del capitolo pubblicato nel 2018 su PlayStation 4.

Oltre all'attore Ben Stiller (qui proposto nei panni di un improbabile Kratos) e a suo figlio ci sono infatti la star hollywoodiana John Travolta (accompagnato dalla figlia) e la leggenda del basket americano LeBron James (in compagnia del figlio), i quali dimostrano come tutte le famiglie, non importa se composte da celebrità o meno, possano immedesimarsi con i due complessi personaggi principali di God of War Ragnarok, il dio della guerra Kratos e suo figlio Atreus.

"Indossare la barba e il trucco di Kratos è stato molto stimolante. I colori di guerra sono veramente utili per far capire alla gente che uno fa sul serio", racconta Ben Stiller. "La barba mi ha fatto sentire più saggio… anche se [mio figlio] Quin non era per niente d’accordo". Gli fa eco James: "C’è qualcosa di unico nell’avere tra le mani l’ascia Leviatano: ti trasporta in un altro mondo. Tutti noi giochiamo ai videogame, ma poter dare vita a quei momenti e connettersi a essi in un modo diverso è fantastico".

Anche Travolta ha colto l'occasione per sottolineare come, similmente a quel che succede tra Kratos e Atreus, sia importante tenere d'occhio i figli ed essere presenti al momento del bisogno, ma anche riuscire a lasciarli andare per la propria strada così da permettergli di completare il naturale processo di crescita e maturazione. "In modo simile a Kratos e Atreus, l’equilibrio tra 'tenerlo stretto e lasciarlo andare' è una dinamica familiare per molti genitori", racconta l'attore. Non c’è sensazione migliore di vedere il proprio figlio crescere e maturare diventando la versione migliore di se stesso".

