Sony pensa in grande: 30 milioni di PS5 entro il prossimo anno fiscale

Numeri importanti che, tuttavia, rappresentano solo una piccola parte di una strategia ben più ampia con cui il colosso nipponico punta a lasciarsi definitivamente alle spalle il lancio difficoltoso e a rendere PS5 la console più venduta nella storia del marchio PlayStation.

Se l'azienda è riuscita a incrementare la produzione della sua console ammiraglia, le cui

unità per il mercato statunitense sono aumentate del 400%

nuovo modello di PlayStation 5

vendere 30 milioni di unità nel corso dell'anno fiscale 2023/24, così da raggiungere un totale di 70 milioni di PS5 entro la fine di marzo 2024

in vista del lancio di God of War: Ragnarok previsto a novembre, nel futuro di Sony sembrerebbe esserci spazio per unche consentirebbe alla società di Tokyo di raggiungere un altro, ambizioso obiettivo:

La rivelazione arriva dall'insider Tom Henderson, che da fonti vicine a Sony avrebbe ottenuto non soltanto i piani di distribuzione di PlayStation 5, ma anche alcune indiscrezioni sulla disponibilità di un

terzo modello della console che rappresenterebbe una sorta di "via di mezzo" tra le attuali versioni Standard e Digital

In particolare, Sony avrebbe studiato una

nuova versione di PS5 Digital che includerebbe una seconda porta USB-C, a cui sarebbe possibile collegare un lettore Blu-ray removibile

. Il lettore "opzionale" permetterebbe dunque a coloro che preferiscono acquistare giochi in formato fisico di aggiungerlo alla propria console, e dovrebbe integrarsi in modo armonioso con il design della console giapponese, un po' come succede nell'attuale versione Standard.

In tal senso, Henderson riporta che l'attuale modello principale (in vendita a 549,99 euro dopo l'aumento dovuto all'inflazione) sparirà per lasciar spazio alla nuova versione ibrida, la cui natura consentirebbe all'azienda di

realizzare una singola versione

da proporre sia singolarmente (come l'attuale modello Digital), sia in bundle con il lettore Blu-ray ufficiale per coloro desiderassero ancora utilizzare i giochi su disco.

Al momento non ci sono riscontri ufficiali da parte di Sony, ma si vocifera che il gigante giapponese possa presto annunciare un

evento PlayStation Showcase

per delineare il futuro della sua console.