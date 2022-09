PlayStation: Sony scommette su Tekken 8 e God of War Ragnarok

Dopo la conferenza di Nintendo, che poche ore prima ha proposto ai possessori di Switch una valanga di motivi per cui puntare sulla console ibrida tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023, è toccato a Sony stuzzicare l'interesse dei possessori di PS4, PlayStation 5 e del nuovo headset VR con una breve ma intensa conferenza in streaming.

Lo State of Play di settembre ha visto Bandai Namco presentare ufficialmente

Tekken 8

Kazuya

Jin

dopo il breve teaser delle scorse settimane : nel video renderizzato in tempo reale su PS5, si può vedere una breve scena tratta dalla campagna single-player del picchiaduro, in cui i combattentilottano sotto la pioggia battente. Il gioco, che debutterà in futuro anche su PC e Xbox, non ha ancora una finestra di lancio definita, ma rappresenta senza dubbio uno dei prodotti più attesi dagli amanti dei videogiochi di combattimento.

Sony ha poi dedicato un po' di spazio ad alcuni dei giochi che arriveranno su PlayStation VR2: da

Demeo

Star Wars: Tales From the Galaxy’s Edge

, un dungeon crawler cooperativo ispirato ai giochi da tavolo, fino a, che riproporrà sul visore di PS5 le avventure basate sul franchise di Guerre Stellari, la line-up dell'headset VR si fa ogni giorno sempre più interessante e promette di offrire esperienze di vario genere, proponendo qualcosa per tutti i gusti.

Oltre a un assaggio di una missione di

Hogwarts Legacy

Like a Dragon: Ishin Remake

Yakuza

, la nuova avventura ambientata nell'universo di Harry Potter, c'è stato spazio per, rifacimento dello spin-off diche arriverà su PS4 e PlayStation 5 nel mese di febbraio 2023: il gioco si è mostrato in un breve video che ha ribadito la volontà di Sega di proporre il gioco di ruolo anche al pubblico occidentale.

Tra le altre novità, spicca sicuramente

Pacific Drive

Synduality

, opera prima del team Ironwood Studios che ci metterà alla guida di un'auto in una versione post-apocalittica del nord-ovest degli Stati Uniti, e, il nuovo sparatutto in terza persona di Bandai Namco che ci metterà alla guida di un mech da battaglia in un mondo che ricorda lo stile di Nier: Automata. Il gioco sarà disponibile nel 2023 e potrà contare sulla presenza di un personaggio di supporto che accompagnerà il giocatore durante l'avventura.

Durante la diretta, Sony ha presentato il trailer ufficiale di

Stellar Blade

Rise of the Ronin

sarà un'esclusiva PlayStation e uscirà nel 2024

, il gioco precedentemente conosciuto come Project Eve attualmente in lavorazione presso lo studio coreano Shift Up, che ha offerto un assaggio del gameplay carico d'azione e dell'ambientazione futuristica del progetto. L'annuncio probabilmente più interessante, però, riguarda, il nuovo gioco open-world dagli autori di Nioh che ci metterà nei panni di un samurai: Team Ninja conferma che

La sorpresa, la proverbiale bomba finale, ha visto come protagonista

God of War: Ragnarok

Kratos, accompagnato ancora una volta da suo figlio Atreus , si è mostrato in un nuovo video dedicato alla storia che, oltre a confermare l'incredibile comparto tecnico realizzato da Sony Santa Monica, ha messo in risalto alcune delle novità che i fan della saga potranno scoprire nel prossimo episodio del franchise.

. Il secondo atto dell'avventura norrena del dio della guerra

God of War: Ragnarok arriverà il 9 novembre e proporrà meccaniche inedite, come l'uso delle Lame del Caos come "rampino" per raggiungere zone altrimenti inaccessibili, ma anche la possibilità di sfruttare lo scudo di Kratos in modi inediti durante il combattimento e l'esplorazione. Il filmato mostra alcuni dei personaggi che accompagneranno i due protagonisti in questo nuovo viaggio nelle terre nordiche, incluso l'atteso scontro con Thor che era stato accennato sul finire dell'episodio lanciato su PS4 nel 2018.