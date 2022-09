Da Pikmin 4 a Fire Emblem Engage: tutte le novità svelate da Nintendo nel suo Direct

Nell'arco di quaranta minuti, il Nintendo Direct di settembre ha proposto una valanga di giochi in arrivo per la console ibrida Switch, che continueranno ad alimentare un momento più che positivo destinato inevitabilmente a conquistare in vista del lancio di Bayonetta 3 e Mario + Rabbids: Sparks of Hope (previsti per ottobre), e Pokémon Scarlatto & Violetto (attesi per il mese di novembre).

L'evento si è aperto con la conferma di un nuovo capitolo principale della serie

Fire Emblem

Engage

, che abbandonata la parentesi "musou" dello spin-off Warriors tornerà alla strategia pura con l'episodio, in uscita su Switch il 20 gennaio: questo episodio racconterà una nuova storia caratterizzata da un ricco cast di personaggi e una serie di meccaniche inedite che renderanno i combattimenti ancora più avvincenti.

Per gli amanti dei giochi di ruolo di matrice nipponica, non sono mancate le sorprese: la prima è del nuovo progetto realizzato da

Square-Enix

Triangle Strategy

Octopath Traveler 2

, parte del prolifico filone HD-2D di cui fa parte anche: si tratta di, seguito dell'affascinante avventura ruolistica che racconterà l'epopea di un nuovo gruppo di eroi.

Il seguito di Octopath Traveler arriverà il

24 febbraio 2023

Kirby's Return to Dream Land Deluxe

, una data che sarà davvero calda per il mondo dei videogiochi: lo stesso giorno, gli utenti in possesso di Switch accoglieranno infatti, riedizione del gioco cooperativo dedicato all'amabile palletta rosa.

Tra una serie di video dedicati ai prossimi esponenti del genere farming simulator/life-sim, come

Story of Seasons: A Wonderful Life

Fae Farm

Harvestella

Rune Factory 3 Special

Theatrhythm

Final Bar Line

Final Fantasy

NieR

SaGa

Live A Live

Octopath Traveler

, c'è stato spazio per l'annuncio di un nuovo gioco musicale del franchise, intitolatoe dedicato alle colonne sonore di. Questo episodio includerà oltre 500 canzoni nella sua versione più costosa, incluse le musiche di altri giochi di Square-Enix comee il succitato

Il team giapponese è stato indubbiamente tra i protagonisti dell'evento e ha colto l'occasione per mostrare il nuovo trailer di

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

. La riedizione dello spin-off di Final Fantasy VII già visto su PSP, che racconterà la storia (ampliata) di Zack Fair come parte del rifacimento del settimo capitolo della "fantasia finale", sarà disponibile dal 13 dicembre anche su Switch.

Nintendo ha confermato un impegno considerevole nel supportare i suoi giochi già esistenti, a partire dall'immortale

Mario Kart 8 Deluxe

, che presto riceverà il terzo DLC contenente nuovi tracciati presi in prestito da Mario Kart Tour e Mario Kart DS.

Nel corso dell'evento sono stati presentati anche i nuovi contenuti di

Xenoblade Chronicles 3

Mario Strikers: Battle League Football

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

(che si arricchirà con un nuovo personaggio a ottobre),(il cui secondo DLC, contenente Pauline e Diddy Kong, è previsto per la fine di settembre) e(che in inverno aggiungerà il golf e oltre venti buche dall'originale Wii Sports), mentre il neo arrivatodarà il benvenuto al suo primo Splatfest post-lancio a fine settembre.

Anche i fan di

Nintendo Switch Online

Nintendo 64

Pilotwings

Mario Party

Mario Party 2

Mario Party 3

Pokémon Stadium

Pokémon Stadium 2

1080° Snowboarding

Excitebike 64

potranno presto gioire: tra la fine di quest'anno e i primi mesi del 2023 sono previsti tanti classici dell'era, inclusied

Il pezzo da novanta è ovviamente

GoldenEye 007

, che tornerà in un'edizione rivista e ampliata con tanto di supporto al multiplayer online.

Il Nintendo Direct di settembre ha visto anche la presenza di

Bayonetta 3

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Shigeru Miyamoto

, due dei giochi esclusivi più attesi dai possessori di Switch, mentre nel mezzo della presentazione c'è stato spazio anche per una fugace apparizione del leggendario, autore dei successi più importanti della casa di Kyoto.

Il designer ha presentato ufficialmente il teaser di

Pikmin 4

e confermato che il nuovo capitolo della saga strategica arriverà nel corso del 2023 sulla console ibrida nipponica.

In chiusura, ovviamente, è arrivata la bomba a lungo attesa dai fan: dopo il rinvio degli ultimi mesi, il seguito di

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Tears of the Kingdom

si è mostrato in un breve ma intenso teaser che ha confermato il titolo ufficiale,

Per la nuova avventura di Link toccherà attendere ancora qualche mese, con i fan della saga ruolistica che non vedono l'ora che arrivi il 12 maggio 2023 per esplorare il mondo di Hyrule da una prospettiva tutta nuova.