Videogiochi: collezionista mette in vendita più di 2mila console per un milione di dollari

Inserita sull'edizione francese di eBay, la vendita dell'appassionato di videogiochi Kaori30 comprende circa 2.400 console, da quelle standard fino alle più ricercate edizioni speciali, passando per alcune versioni che non sono state mai messe ufficialmente in vendita. Oltre all'hardware, non manca una serie di giochi, action figure e altri oggetti da collezione.

La descrizione riportata dal venditore rivela che

Kaori30 ha iniziato a collezionare console nei primi anni '90

, molto prima che il collezionismo videoludico fosse preso seriamente in considerazione. Il percorso che ha portato all'accumulamento di questa mega collezione non è stato tuttavia lineare, dal momento che già in un'occasione, all'inizio del secolo, l'uomo ha deciso di mettere in vendita le sue console acquistate negli anni '90.

Sebbene abbia continuato ad acquistare nuove piattaforme negli anni 2000,

la sua passione ha subito una battuta d'arresto nel 2011, per mancanza di tempo e per la difficoltà a reperire oggetti rari

l'uomo ha riacquistato quasi tutto ciò che aveva venduto in precedenza

. Ma la storia non si è fermata qui. Nel 2018, dopo aver visitato Tokyo, l'antica fiamma si è riaccesa e

Questa svolta lo ha portato a costruire la più grande collezione al mondo di console mai prodotte, tanto che

diversi utenti in rete gli hanno vivamente consigliato di donarle a un museo piuttosto che metterle in vendita

. Al di là del costo esorbitante che certamente in molti non potranno concedersi, per gli affezionati sarà comunque piacevole poter fare un giro tra le immagini di questi dispositivi e sorprendersi davanti alle edizioni mai viste prima d'ora.