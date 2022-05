Game Boy e PSone: ecco i vecchi dispositivi elettronici che potrebbero valere una fortuna

Spesso ci si è trovati a mettere in soffitta scatoloni contenenti oggetti di qualche anno fa per poi scoprire come siano diventati dei pezzi da collezione . Così il sito britannico Ebuyer ha deciso di svelare quali sono i dispositivi elettronici ormai vintage il cui valore è cresciuto notevolmente, facendoli diventare dei veri e propri piccoli tesori .

Nella classifica del rivenditore indipendentemente spicca primo fra tutti lo storico Nokia 3310, uno dei primi telefoni cellulari famoso per la sua resistenza agli urti e per la batteria quasi infinita. Se nel 1999 il suo prezzo di vendita era di circa 160 dollari, adesso con il calcolo dell'inflazione costerebbe ben 350 dollari, sebbene ne esistano in commercio diversi esemplari venduti per soli 40 dollari.

Il cellulare è seguito dalla prima, indimenticabile

PlayStation

299 dollari

783 dollari

PS5

l'edizione realizzata per festeggiare i 10 milioni di unità è stata venduta al prezzo di 9mila dollari

di Sony, venduta al lancio al prezzo di, mentre ora il suo prezzo sarebbe di ben, surclassando la sua discendente next-gen. La console si difende ancora molto bene sul mercato, visto che

A seguire nella classifica si piazzano la macchina fotografica istantanea

Polaroid

Sony Walkman

Nintendo Game Boy

(89 dollari di allora contro il suo valore attuale di 450 dollari), il famosissimo riproduttore portatile di musicassette(circa 150 dollari al lancio contro il suo valore attuale di 570 dollari) e l'immancabile, ancora oggi amatissimo dai collezionisti.

Il suo prezzo di lancio mi era infatti di soli 89,99 dollari contro i 150 dollari di valore attuali, mentre la più recente versione

Pokémon Charizard Edition

Game Boy Advance SP

15mila dollari

del modelloè stata venduta per ben

A chiudere la classifica si trova l'

IBM 5150

1500 dollari

3mila dollari

, uno dei personal computer più diffusi nei primi anni '80 e venduto a un prezzo di circa, ora saliti a una cifra che si aggira sui 4600 dollari, mentre un modello funzionante viene ancora venduto a un prezzo di circa