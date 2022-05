Ecco come apparirebbero alcuni famosi videogiochi se fossero fumetti vintage

Videogiochi e fumetti sono spesso andati di pari passo.

Alcuni giudicano anzi molti dei titoli videoludici più amati come i naturali eredi della carta stampata, e le copertine dei fumetti, al pari dei videogame, sono capaci di emozionare quanto i personaggi e la trama in essi contenuti. Non è dunque un caso che l'ex illustratore di Rockstar Games Mark Scicluna abbia deciso di crearne alcune straordinarie proprio per alcuni dei videogiochi di maggior successo .