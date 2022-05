Videogiochi: trasforma un giocattolo per bambini in un controller Xbox

Molto spesso alcuni giocattoli che vengono acquistati per i propri piccoli si rivelano dei piacevoli passatempi anche per i loro genitori.

Inoltre, alcuni di questi ninnoli in commercio spesso riproducono simpaticamente le caratteristiche di oggetti utilizzati dagli adulti nella vita di tutti i giorni, come microfoni e strumenti musicali, pesi da allenamento oppure controller per videogiochi. E proprio un joypad per bambini è stato recentemente modificato da un utente Twitter, che lo ha reso funzionante su Xbox .