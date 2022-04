Xbox e Bethesda annunciano l'evento Games Showcase, occhi puntati su Starfield

Si terrà alle ore 19:00 di domenica 12 giugno, nonostante la cancellazione dell'E3 2022 da parte del gruppo americano ESA, l'evento

Xbox & Bethesda Games Showcase

, conferenza che metterà tutti gli studi first-party di Microsoft (inclusi i team di Bethesda, a tutti gli effetti di proprietà di Microsoft dopo l'acquisizione dello scorso anno) al centro della scena per svelare al mondo le prossime esclusive in arrivo sull'ecosistema Xbox.

Il protagonista principale sarà chiaramente Starfield

The Elder Scrolls

Redfall

Deathloop

, il prossimo gioco di ruolo fantascientifico dagli stessi autori di, ma non sarà l'unico progetto di rilievo atteso per l'evento. Restando in casa Bethesda, ci sarà quasi certamente spazio per, nuovo progetto dal team Arkane Austin (già autori di Dishonored), e potenzialmente anche per la versione Xbox di, lo sparatutto basato sui loop temporali realizzati dalla divisione francese di Arkane che, dopo l'uscita in esclusiva temporale su PlayStation 5, dovrebbe finalmente arrivare anche su Xbox Series X/S.

Tra le grandi produzioni dei maggiori studi first-party, si attendono i primi video ufficiali di

Avowed

Fable

Senua's Saga: Hellblade II

Forza Motorsport

Contraband

Indiana Jones

Perfect Dark

State of Decay 3

The Outer Worlds 2

, il gioco di ruolo fantasy di Obsidian, ma anche del ritorno difirmato dal team autore di Forza Horizon, l'intrigantedi Ninja Theory, il prossimo capitolo diin esclusiva per le piattaforme next-gen e gli altri progetti già svelati negli eventi degli scorsi mesi:

A poco più di un mese dallo showcase, che sarà trasmesso in diretta streaming sulle maggiori piattaforme, Microsoft continua a guardare al futuro.

Procede, infatti, la trattativa per portare il gruppo Activision Blizzard King tra le fila dell'azienda di Redmond

acquisizione da 68.7 miliardi di dollari

una cifra di 95 dollari ad azione

: nelle scorse ore, gli azionisti di Activision Blizzard hanno indetto un meeting speciale per esprimere una preferenza in merito all', che vedrà Microsoft pagare in contanti

Oltre il 98% degli azionisti si è detto a favore dell'affare

entro la fine di giugno 2023

: la palla, a questo punto, passa agli organi anti-trust internazionali, che dovranno effettuare tutte le verifiche del caso prima di dare il via libera a una trattativa che potrebbe concludersi