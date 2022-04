Da Ghostbusters ad Among Us: tutti i giochi in VR svelati al Meta Gaming Showcase

Ne abbiamo avuto una dimostrazione in occasione dell'evento Meta Gaming Showcase , che ha promosso alcuni dei titoli in uscita nei prossimi mesi: tra questi, un nuovo gioco cooperativo dedicato ai Ghostbusters .

La conferenza digitale organizzata da Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg, si è focalizzata su alcuni dei videogame in uscita su dispositivi

Quest

, tutti in uscita tra la fine del 2022 e i primissimi mesi del 2023.

L'evento si è aperto con la presentazione del sequel di

The Walking Dead: Saints & Sinners

Chapter 2: Retribution

, l'avventura a metà tra survival puro e gioco di ruolo in cui ogni decisione ha un peso sulla storia. Intitolato, il gioco di Skydance Interactive arriverà quest'anno per portarci a vivere un nuovo, pericoloso viaggio in una New Orleans più vasta e letale che mai, promettendo tante novità in termini di gameplay e un coinvolgimento più elevato rispetto al predecessore.

Coinvolgimento che non mancherà nemmeno in

NFL Pro Era

Among Us VR

, primo videogame ufficiale del campionato di football americano NFL a essere sviluppato esclusivamente per la realtà virtuale, e, conversione del videogioco dei record di InnerSloth che si prepara a raggiungere l'ecosistema Quest con un adattamento che sfrutterà la VR per creare una entusiasmante caccia all'impostore.

Nel corso dell'evento c'è stato spazio per numerosi sequel di apprezzate esperienze in realtà virtuale: da

Red Matter 2

Espire 2

, seguito dell'avventura sci-fi che ci porterà a vivere un viaggio ai confini del Sistema Solare, fino a, secondo capitolo della saga che ci metterà nei panni di un agente segreto robotico impegnato a prevenire una potenziale minaccia globale.

Sempre in termini di sequel d'eccezione, non poteva mancare

Moss: Book II

, secondo atto di uno dei franchise più popolari del mondo VR, che vedrà la piccola Quill partire alla volta di un nuovo viaggio: dopo l'uscita su PlayStation VR, per la piccola eroina di Polyarc si prospetta un debutto in grande stile su Quest 2, previsto per l'estate.

Le possibilità di interazione offerte dalla realtà virtuale sono sensibilmente superiori rispetto a quelle di un tradizionale videogioco, e l'idea di trasformarsi in un potente mago è quello che colpisce di più in

RuinsMagus

una campagna single-player da oltre venti missioni

, avventura di stampo ruolistico in cui i giocatori dovranno apprendere incantesimi sempre più potenti nell'arco di

Se l'unica magia che conoscete è quella della gestione di una cittadina, allora

Cities: VR

28 aprile

è ciò che fa per voi. La conversione del popolare Cities: Skylines prodotto da Paradox è infatti in uscita su dispositivi Meta: arriverà ile proporrà una serie di novità interessanti per adattare l'interfaccia e le meccaniche del gestionale all'uso in realtà virtuale.

Tra una canzone e l'altra del popolare

Beat Saber

Electronic Mixtape

Resident Evil 4 VR

Mercenari

, che si arricchirà presto di un nuovo DLC chiamatoe caratterizzato da tracce di artisti del calibro di Deadmau5, Marshmello e Pendulum, c'è stato spazio per un nuovo update di, che dà il benvenuto alla modalitàe si prepara a offrire ore e ore di divertimento a tutti i fan della saga survival horror di Capcom.

Le ultime sorprese sono state particolarmente interessanti per gli amanti della VR: Stress Level Zero ha annunciato il suo quarto progetto,

Bonelab

, sequel ufficiale di Boneworks che promette di offrirà una nuova storia e un sistema di combattimento ancora più profondo rispetto al precedessore. L'uscita è programmata per la fine dell'anno su Quest 2 e altri visori, con pieno supporto alle mod realizzate dalla community.

Il pezzo forte, però, è stato proprio il videogioco degli Acchiappafantasmi citato in apertura: con

Ghostbusters VR

, il team di nDreams punta a realizzare una nuova esperienza co-op per un totale di quattro giocatori, che potranno indossare lo zaino protonico (virtuale, s'intende!) per andare a caccia di fantasmi e divertirsi in compagnia.

Anche in questo caso, non c'è una data di lancio concreta, ma il gioco basato sulla saga diretta da

Ivan Reitman

(che sarà slegato, in termini narrativi, dagli episodi storici del franchise) arriverà entro fine anno.