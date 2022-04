Metaverso, un italiano su tre ignora cosa sia: così gli italiani si esprimono sul fenomeno del momento

Sebbene la maggior parte degli intervistati si sia rivelata interessata all'idea di metaverso, di ritrovo virtuale privo di interazioni fisiche, di "realtà parallela" in cui svolgere attività della vita quotidiana o azioni altrimenti impossibili, buona parte degli abitanti del Bel paese ha

mostrato un certo scetticismo nei confronti di questa nuova tendenza

potere da parte delle società tecnologiche

diseguaglianze economico-sociali

, evidenziando timori e rischi che una simile trasformazione porterebbe in termini di

IGN

Il 25% degli italiani intervistati sostiene di sapere cosa sia il metaverso

scolarizzazione

(30% prendendo in considerazione solo gli uomini, 21% per le sole donne), un dato che cresce se si valuta solo la fascia d’età tra i 18 e i 24 anni (37%) e 25-34 anni (33%), ma che cala vertiginosamente man mano che cresce l'età (17% per la fascia tra 55 e 64 anni, 13% per gli over 65). A fare la differenza è anche la: il 30% dei possessori di titolo di studio elevato conosce il significato di metaverso, contro il 19% di chi ha una scolarizzazione di base.

Molti sono concordi col definire il metaverso un ambiente completamente digitalizzato, ma per alcuni questa parola

corrisponde anche alla promessa di una realtà parallela, grazie alla quale cambiare sostanzialmente la propria vita reale

il 62% degli Italiani dichiara è interessato all'idea di metaverso

l’80% ritiene che i principali rischi siano nella potenziale "fuga dalla realtà"

: forse è per questo che(70% considerando solo gli uomini, 55% prendendo in esame solo le donne), ma evidenzia qualche perplessità nell'idea di provare una simile esperienza:che porterebbe gli utenti a rifugiarsi in un ambiente virtuale, sottraendo tempo e attenzioni alle attività e persone della vita quotidiana.

IGN

Ma perché il metaverso fa così gola alle aziende, che al giorno d'oggi sembrano non voler parlare d'altro? Per il

22%

creare opportunità impossibili per il mondo reale

34%

56%

degli intervistati, un simile ecosistema digitale dà modo di, mentre ilsostiene che il passaggio a un mondo virtuale consenta di semplificare il lavoro di tutti i giorni e le relazioni interpersonali. In generale, ildegli italiani sostiene che le aziende facciano bene a investire con forza sul metaverso, anche se non manca il disappunto (soprattutto da parte delle donne) di chi sostiene come sarebbe più opportuno dedicarsi a problemi reali che affliggono la nostra società.

Discordante, inoltre, il pronostico su quale tipologia di business avrà maggiormente successo grazie al metaverso

social network

produttori di dispositivi tecnologici

società di giochi online

aziende specializzate in contenuti audiovisivi

servizi di e-commerce

: il 49% punta sui, mentre il 42% è convinto che a guadagnarne maggiormente possano essere i. Il 41% degli intervistati confida nel successo dellegrazie alle opportunità di coinvolgimento maggiore che un simile ambiente digitale può offrire, mentre in pochi credono in un effettivo valore aggiunto per le

IGN

Secondo gli italiani, il metaverso non porterà solo vantaggi, ma farà emergere anche problematiche ben conosciute e anche situazioni inedite: il

43%

aumentare ulteriormente la presa che le aziende tecnologiche

30%

diseguaglianze economiche e sociali saranno ulteriormente ampliate

teme che il metaverso possa in qualche modohanno rispetto alle istituzioni reali, mentre ilcrede che sarà proprio il metaverso il mezzo con cui le

In molti concordano sul fatto che ci sia bisogno di una

regolamentazione rigida

35%

28%

23%

: ilsostiene che regole e codici di comportamento debbano arrivare dalle istituzioni pubbliche della vita reale, mentre ilconfida nell'autoregolazione da parte delle comunità di fruitori del metaverso. Solo ilcrede che siano le stesse piattaforme tecnologiche a dover creare delle regole sulla base del proprio ambiente virtuale.

IGN

"Il metaverso è sicuramente uno dei fenomeni emergenti dell’ecosistema digitale e, dato il grande interesse mostrato dalle aziende, abbiamo voluto approfondire il livello di conoscenza e di aspettative dei consumatori", afferma

Fabrizio Angelini

, amministratore delegato di Sensemakers. "Non ci ha stupito né la conoscenza del tema ancora in fase di consolidamento, né la forte polarizzazione in termini di interesse e apprezzamento da parte di giovani, maschi e alto scolarizzati".

"Alcuni segnali di diffidenza evidenziati dai segmenti femminili e più maturi non vanno tuttavia sottovalutati soprattutto in un paese come il nostro dove il digital divide è ancora forte", prosegue Angelini, "perché la percezione comune è che il metaverso potrebbe amplificare squilibri e diseguaglianze del mondo digitale proprio in una fase in cui l’attenzione delle aziende al purpose e ai problemi della vita reale è particolarmente alta".