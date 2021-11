Black Friday: dagli abiti ai videogiochi, quest'anno gli acquisti sono virtuali

Ogni anno, uno dei momenti più attesi del periodo pre-natalizio è sicuramente quello del Black Friday , ultimo venerdì del mese di novembre in cui gli sconti e le promozioni su tanti articoli danno la possibilità a tante persone di poter acquistare prodotti nella lista dei propri desideri. Restando in tema videoludico e non solo, IgoodI , l'Avatar factory di Billy Berlusconi , ha voluto offrire agli utenti a caccia di acquisti particolari una serie di consigli su quelli che potrebbero essere i prossimi regali di Natale, tutti all'insegna del virtuale .

L'azienda futuristica è stata supportata da uno studio condotto su 30 testate internazionali in collaborazione con Espresso Communication, per scovare i cosiddetti metagift che hanno preso posto in questa particolare Top 10. Si tratta infatti di regali non materiali ma virtuali, acquistabili con criptovaluta, che vanno dai capi di abbigliamento indossabili in realtà aumentata alla compravendita di immobili, dischi e oggetti da collezione.

IGN

Si parte dunque dalla creazione del proprio Avatar fotorealistico, creato dall'azienda, ossia una copia 3D corredata da Smart Body, a cui si abbina un dataset che include le misure fisiche e dati biometrici del soggetto in questione. Per dare un tocco ancora più reale al proprio alter ego virtuale, è possibile dunque "vestirlo" all'ultima moda con capi d'abbigliamento virtual fashion, che vengono caricati sul soggetto e adattati su misura, facendo risparmiare tempo e fatica ai propri acquirenti, nonché rendendo le proprie proiezioni virtuali più alla moda in videogiochi e su piattaforme digitali. "Regalare un avatar per questo Natale è un pensiero originale e un’esperienza innovativa che ci aiuta a muovere i primi passi verso i futuri mondi digitali 3D, i quali sono in continua evoluzione", ha affermato Billy Berlusconi.

Il mondo della moda va a braccetto con quello della cosmesi: gli utenti potranno infatti immergersi in una vera e propria "holiday experience" e fare shopping all'interno del Virtual Beauty Gifting Wonderland, negozio di make-up virtuale, insieme ad un massimo di quattro amici. Tutto questo non sarebbe possibile senza l'utilizzo di un visore per la Realtà Virtuale (VR) che, secondo diverse testate, costituirà il regalo di punta di questo Natale.

IGN

Dalla moda e dal beauty si passa dunque alle proprietà immobiliari, in una sorta di mercato immateriale in cui gli investitori potranno familiarizzare tra loro e condurre le proprie trattative sotto forma di avatar, acquistando appezzamenti di terra o immobili digitali contrassegnati da coordinate virtuali. E cosa sarebbe una casa senza un sottofondo adeguato e degli oggetti utili ad arredarla e personalizzarla? Il metaverso corre in aiuto degli acquirenti anche in questo caso.

Per gli appassionati di musica, si potrà acquistare per sé o regalare un biglietto per partecipare ai concerti virtuali del proprio artista preferito che hanno riscosso un enorme successo durante la pandemia. Per coloro che vogliono dare un tocco personale al proprio rifugio digitale, è possibile acquistare numerose sculture 3D messe in vendita a artisti di tutto il mondo e che potranno essere ammirate grazie alla realtà aumentata.

IGN

Infine, per chi non dovesse trovare tra queste proposte nulla che solletichi il proprio interesse, si potrà optare per regali in criptovalute e per gli amanti dello sport acquistare persino cavalli virtuali, regalare un gol, un gesto atletico o il momento epico della carriera di un calciatore famoso sotto forma di NFT. "Si tratta quindi di strumenti in grado di migliorare la vita quotidiana. Regalare una scansione Avatar per Natale non sarà soltanto un’idea per divertirsi, ma anche un’occasione per approfondire la conoscenza delle potenzialità del proprio Alter Ego virtuale", conclude Billy Berlusconi.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!