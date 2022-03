Usa: i videogiochi di fitness costituiscono un allenamento alternativo, lo dimostra uno studio

A trarre in salvo tanti appassionati di sport sono stati proprio i videogiochi, grazie a una vasta gamma di "simulatori sportivi" e periferiche. Questo fenomeno, denominato exergaming (o "videogioco attivo"), può essere l'attività perfetta per aiutare le persone a muoversi di più, secondo una nuova ricerca dell'Università della Georgia .

Gli esperti sostengono che quasi tutti possono trovare un "exergame" che corrisponda ai loro interessi. Da Dance Dance Revolution a Ring Fit Adventure, passando per Beat Saber, esistono numerose opzioni di "gioco attivo" da provare sia su PC che su console:

la ricerca ha dimostrato come l'exergaming porti a ottenere benefici fisici, in particolare quando prende il posto dei tradizionali videogiochi sedentari

Lo studio ha mostrato che gli exergamer

hanno provato alti livelli di soddisfazione e un senso di autonomia grazie al loro regime di esercizio virtuale

Sami Yli-Piipari

Si sentono padroni di ciò che stanno facendo, [sanno] che lo stanno facendo per se stessi, ed è più probabile che continuino ad allenarsi"

. "Quando un individuo si sente autonomo, è più probabile che faccia esercizio traendone beneficio", ha detto, co-autore dello studio e professore associato presso il Mary Frances Early College of Education dell'Università della Georgia. "

Lo studio ha coinvolto

55 persone

inferiore ai 150 minuti raccomandati a settimana

Just Dance

Kinect Sports

Zumba Fitness World Party

, la cui attività fisica quotidiana era. Ai partecipanti sono stati assegnati in modo casuale dei giochi sportivi e di fitness o sono stati invitati a partecipare a lezioni di aerobica tradizionale tre volte a settimana per un totale di sei settimane. Il gruppo assegnato ai videogiochi attivi ha potuto scegliere tra una varietà di giochi, tra cui spiccano

Lo studio ha misurato l'attività fisica e lo sforzo durante le sessioni di esercizio

con accelerometri, monitor di frequenza cardiaca e una scala che misura quanto duramente i partecipanti si siano impegnati. I ricercatori hanno anche usato una varietà di indicatori per valutare il piacere percepito dai partecipanti durante gli allenamenti nonché la loro motivazione.

È emerso che

gli individui assegnati alle classi tradizionali si sono allenati più duramente delle loro controparti nel gruppo di exergaming

. È stato dimostrato che il sostegno tra compagni di squadra in questi tipi di ambienti incoraggia le persone a dare il massimo e le rende responsabili nel presentarsi costantemente alle lezioni. "Questo ha senso perché probabilmente ci si spinge oltre i propri limiti se qualcuno ci guarda le spalle piuttosto che giocare da soli", ha detto Yli-Piipari.

Lo studio ha tuttavia rivelato che gli exergamer si sono divertiti maggiormente

Vedo l'exergaming e l'esercizio potenziato dalla tecnologia come un trampolino di lancio

, rispetto a chi pratica discipline tradizionali. Insieme a un maggior senso di controllo sulla propria routine di esercizio, questo aspetto rende più probabile che continuino a farlo e siano più aperti ad altri tipi di attività fisica in futuro. "", afferma Yli-Piipari. "È il primo passo nella giusta direzione, soprattutto per le persone che non si sentono coinvolte in nessun tipo di attività motoria".

I videogiochi attivi e i loro effetti positivi sulla salute non valgono solo per gli adulti.

I videogiochi di fitness sono anche un modo semplice per i genitori per spingere i propri figli a incrementare l'attività fisica

, hanno detto i ricercatori. "Quando comprate i giochi per i vostri figli o per voi stessi, cercate di comprare giochi che vi tengano in movimento", sostiene Yli-Piipari. "Se cercate di forzare i vostri figli a essere attivi, potrebbero farlo perché glielo dite voi. Ma la probabilità che continuino a essere attivi quando girate loro le spalle è molto bassa".

Per i bambini e molti adulti, giocare a un videogioco non sembra dunque un noioso esercizio fisico

. "A volte dimentichiamo quanto sia davvero difficile per le persone inattive fare il primo passo", ha detto Yli-Piipari. "Questi giochi possono davvero essere in grado di aiutare le persone ad affrontare un simile problema".