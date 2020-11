Paura del lockdown, in Italia tornano in vetta i videogiochi di fitness

Nella classifica stilata da IIDEA (l'Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia) per la settimana che va dal 19 al 25 ottobre, infatti, Ring Fit Adventure si è piazzato al terzo posto tanto nell'elenco dei giochi più venduti a livello generale che prendendo in considerazione solo il mercato console, arrivando in entrambi i casi al terzo posto dietro alle versioni PS4 e Xbox One del solito e immancabile FIFA 21.

Un segnale decisamente importante per un gioco che, al contrario del titolo sportivo di Electronic Arts lanciato poche settimane fa, è disponibile in realtà da più di un anno e si rivolge a una fetta di pubblico molto più specifica. Non è la prima volta, peraltro, che le vendite di Ring Fit Adventure si impennano: già nei mesi scorsi, ai tempi del lockdown, il videogame era andato a ruba, con i soliti sciacalli che avevano depredato le ultime scorte per rivenderle online a prezzi folli.

Il messaggio è chiaro: gli italiani temono l'idea di un nuovo isolamento forzato a causa della pandemia e non vogliono rinunciare all'attività fisica, che grazie al titolo di Nintendo può essere effettuata su base giornaliera, in tutta sicurezza, riuscendo peraltro a divertirsi grazie alle meccaniche che ricordano i giochi di ruolo e all'accattivante stile estetico.

Per il colosso giapponese, probabilmente, è tempo di pensare a nuovi contenuti per espandere ulteriormente un'esperienza ludica di per sé già particolarmente corposa.

