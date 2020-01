Filippine, 28enne sovrappeso torna in forma grazie a un videogioco

30 giorni. Sono bastati 30 giorni a Migui Minaj , 28enne di Pasig, nelle Filippine, per rimettersi in forma utilizzando Ring Fit Adventure . Il videogioco di Nintendo, lanciato nel 2019 su Switch, ha già dato prova di essere un valido alleato per dimagrire e tornare a un peso ideale se utilizzato con costanza e abbinato a una dieta mirata, ed è esattamente ciò che il giovane Migui ha fatto per un mese.

Con un post sul proprio profilo Facebook, il 28enne ha mostrato una foto di sé prima che iniziasse a giocare a Ring Fit Adventure, da cui si nota come il giovane fosse decisamente sovrappeso, e una seconda foto in cui presenta il risultato dopo 30 giorni di allenamento, in cui Migui ha trascorso 25 minuti al giorno alle prese con il videogioco di Nintendo.

Come potete notare dal confronto, grazie al videogioco per Switch Migui ha perso peso ed è tornato in forma unendo l'attività fisica, che in Ring Fit Adventure viene gestita da un sistema di progressione che ricorda quello dei giochi di ruolo, a una dieta mirata e assolutamente priva di eccessi.

Lo stesso Migui ha colto l'occasione per consigliare ai suoi amici di dare una chance a Ring Fit Adventure, confermando come l'avventura principale preveda una "storia" che può durare fino a tre mesi e consentire di rimettersi in forma da situazioni di sovrappeso e obesità (se, ovviamente, effettuata con impegno, costanza e in aggiunta a una dieta equilibrata).

