Epic Games lancia il nuovo Unreal Engine: ecco il motore dei videogiochi del futuro

Il motore creato dagli autori diè disponibile ufficialmente per tutti i team di sviluppo intenzionati a utilizzarlo come base per i loro videogiochi, si tratti di produzioni indipendenti o giganteschi blockbuster da centinaia di migliaia di dollari. Durante lo showcase digitale, Epic ha presentatoe una lista dei partner al lavoro sul nuovo motore, tra cui spiccacon il nuovo capitolo di Tomb Raider

Dopo il primo, spettacolare teaser

Lumen in the Land of Nanite

Lyra

, che ha offerto un assaggio della potenza delle piattaforme di nuova generazione e del futuro dei videogame, Epic Games ha finalmente reso disponibile il suo motore delle meraviglie, Unreal Engine 5, a tutti gli studi interessati. All'interno del pacchetto è disponibile una nuova tech demo,: uno sparatutto realizzato grazie alle novità del software di sviluppo, sulle cui basi le aziende potranno partire per la creazione del proprio shooter personalizzato.

Unreal Engine 5 punta tutto sul realismo: così, tecnologie come

Lumen

Nanite

"importare" asset di qualità paragonabile a quella dei film all'interno di un mondo digitale e interattivo

(un sistema d'illuminazione dinamico in cui la luce si adatta in modo naturale alla conformazione dell'ambiente circostante) e(che permette ai team di sviluppo di, senza tuttavia gravare sulla fluidità del frame-rate o sulla fedeltà grafica) diventano potentissimi strumenti accessibili ad aziende di tutto il mondo, pronti per essere sfruttati all'interno dei videogame di domani, non importa la natura, la portata e il budget a disposizione.

Per dimostrare ancora una volta le potenzialità del motore di gioco, dopo la tech demo interattiva

The Matrix Awakens

The Coalition

The Cavern

lanciata su console qualche mese fa, ci ha pensato uno studio come, gli autori della serie Gears of War: lo studio first-party di Microsoft ha mostrato il filmato, che mette in risalto una qualità fuori dal comune per i volti e le ambientazioni che è possibile realizzare con un simile strumento.

Sebbene la software house con sede a Vancouver abbia confidato che quanto mostrato in The Cavern sia puramente indicativo e non da considerarsi come parte di un vero e proprio videogame,

è lecito attendersi una simile qualità grafica

per il prossimo capitolo di Gears of War

(se non superiore, una volta che il team avrà preso confidenza con il motore), sia in termini di estensione, livello di dettagli e qualità degli effetti visivi delle ambientazioni, sia in termini di realismo, animazioni e qualità dei modelli poligonali con cui saranno realizzati i personaggi del futuro.

Epic Games ha deciso di instaurare un rapporto di collaborazione a 360 gradi con i team più importanti al lavoro su Unreal Engine 5, e lo stesso studio The Coalition ha fornito delle preziosissime indicazioni al colosso guidato da

Tim Sweeney

Mark Rein

Xbox Series S

, portando all'implementazione di un sistema che consente di scalare al meglio il comparto grafico senza compromettere la qualità, e permettendo piuttosto a videogame sempre più esigenti di girare anche su piattaforme meno performanti rispetto a PS5 e Xbox Series X, come il modello next-gen di fascia economica

Tale sistema è stato creato da The Coalition e aggiunto da Epic agli strumenti nativi di Unreal Engine 5, sarà utilizzabile da chiunque desideri ottimizzare l'esperienza di gioco su PC di fascia intermedia, console di scorsa generazione e altre piattaforme. Partendo da queste basi, nonché da due tech demo come il succitato Lyra (che a detta di Epic Games offre ampi margini di personalizzazione per creare degli sparatutto) e

City Sample

(lo scheletro di The Matrix Awakens, utilizzabile come "fondamenta" per la realizzazione di un progetto open-world), il nuovo motore si preannuncia un mezzo importante per scrivere una nuova pagina di successo nella storia dell'industria.

Non è un caso, insomma, che molte "big" del settore videoludico abbiano già iniziato a lavorare sui propri progetti partendo proprio dalle basi garantite da Unreal Engine 5: durante la presentazione, infatti,

CD Projekt Red

The Witcher

buona parte degli studi Xbox ha già effettuato la transizione verso la quinta incarnazione di Unreal Engine.

ha svelato alcuni dei motivi che hanno spinto il team polacco a scegliere il nuovo motore per il prossimo capitolo di, mentre

IGN

Studi del calibro di Double Fine Productions (Psychonauts), inXile Entertainment (Wasteland), Ninja Theory (Hellblade 2), Obsidian Entertainment (Avowed), Rare (Sea of Thieves), The Initiative (Perfect Dark), Undead Labs (State of Decay) e gli stessi ragazzi di The Coalition sono pronti a sfruttare le meraviglie del nuovo motore per dar vita a videogame sempre più avvincenti da pubblicare sull'ecosistema gestito da Microsoft.