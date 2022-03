Videogiochi: CD Projekt Red annuncia il nuovo The Witcher su Unreal Engine 5

Il teaser che ha infiammato i cuori dei fan ritrae un medaglione simile a quello con la testa di lupo del famigerato Geralt di Rivia, protagonista dei giochi precedenti, ma raffigurante un altro animale molto somigliante a una lince o a un gatto.

L'artwork, accompagnato dalla frase "Una nuova saga", lascia pensare al fatto che lo strigo non sarà più il personaggio principale del prossimo capitolo, ma che il testimone verrà passato alla sua "figlioccia" Ciri, già presente in The Witcher 3.

Il team non ha svelato alcun dettaglio in merito al progetto, se non che verrà sviluppato con il motore di gioco Unreal Engine 5, decisione frutto di una partnership con Epic Games. Questo accordo non porterà a un lancio in esclusiva su Epic Games Store per la versione PC, che debutterà anche su Steam.

Lo studio ha inoltre ribadito che il REDengine (l'attuale motore grafico dell'azienda polacca) non verrà dismesso, ma verrà utilizzato per realizzare la prossima espansione di Cyberpunk 2077. "Uno degli aspetti centrali della nostra trasformazione interna 'RED 2.0' consiste in una maggiore attenzione sulla tecnologia, e la nostra cooperazione con Epic Games si basa su questo principio", ha dichiarato Paweł Zawodny, Chief Technical Officer di CD Projekt Red, sottolineando come i due team stiano puntando a costruire una relazione stabile e duratura.

"Questa cooperazione è entusiasmante, perché aumenta l’efficienza dello studio e renderà più favorevole la pianificazione dello sviluppo, oltre a fornirci l’accesso a strumenti tecnologici all’avanguardia. Non vedo l’ora di vedere i videogiochi che andremo a creare utilizzando Unreal Engine 5!", ha concluso Zawodny.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!