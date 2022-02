Cyberpunk 2077 torna con tante novità e una veste "next-gen": disponibile una versione di prova

Oggi, Cyberpunk 2077 è tornato con una corposa patch 1.5 che ha introdotto tantissime novità, ma soprattutto con l'upgrade next-gen a lungo atteso dai possessori di PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. L'aggiornamento è disponibile dalle scorse ore su tutte le piattaforme e, dopo l'installazione di un pacchetto da circa 50 GB, consente di provare (o di rivivere) l'avventura del personaggio V in una Night City più ricca e divertente.

IGN

Tante le migliorie: da un set di armi inedite alla possibilità di acquistare nuovi appartamenti in cui V e le sue frequentazioni amorose potranno trascorrere del tempo insieme. Ci sarà inoltre la possibilità di cambiare l'aspetto del protagonista attraverso nuove acconciature e make-up da applicare allo specchio della propria dimora, oltre a un sistema delle abilità e del loot che è stato rivisto in seguito alle indicazioni della community.

Il gioco di ruolo cambia anche da un punto di vista meramente tecnico: le versioni per PS5 e Xbox Series X/S sono ora studiate appositamente per sfruttare la maggiore potenza delle tre console di nuova generazione targate Sony e Microsoft, e includono il supporto al Ray Tracing (solo su PS5 e Series X, limitato alla gestione delle ombre), numerosi miglioramenti alla qualità visiva e al comportamento degli abitanti di Night City, ora in grado di reagire maggiormente alle sollecitazioni di V.

La versione per PS5, inoltre, introduce nuove feature in grado di favorire il coinvolgimento, come l'audio spaziale e il supporto alle peculiarità del controller DualSense.

CD Projekt Red è convinta insomma che questo nuovo aggiornamento possa essere un ulteriore passo verso la riconquista della fiducia da parte dei fan: per farsi perdonare rispetto al lancio disastroso (soprattutto su console di scorsa generazione), la casa polacca ha reso disponibile una versione di prova che consente di testare con mano le novità principali di Cyberpunk 2077 e della sua versione 1.5 per un totale di cinque ore, al termine delle quali sarà possibile scegliere se acquistare il gioco e trasferire i propri progressi nell'edizione finale.

Il team di sviluppo promette ulteriori aggiornamenti nel corso del 2022, per quella che mira a diventare una vera e propria storia di redenzione. Vedremo se la software house riuscirà effettivamente nel suo intento.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!