CD Projekt Red si concentra sul futuro di Cyberpunk 2077, non ci saranno altri rinvii per le versioni next-gen

A ormai un anno dal famigerato debutto di Cyberpunk 2077 , gli sviluppatori di CD Projekt Red sono pronti a guardare al futuro e a ridistribuire le risorse dello studio per lavorare a nuovi progetti : l'azienda polacca, infatti, ha confermato di essere ormai focalizzata sulla realizzazione delle espansioni di Cyberpunk 2077 e su una serie di progetti legati a Gwent e altri realizzati in collaborazione con Spokko, uno dei suoi team interni.

Durante la presentazione dei risultati finanziari ai suoi azionisti, CD Projekt Red ha confermato che fino alla fine del mese di settembre 2021, la maggior parte dello studio ha lavorato al supporto di Cyberpunk 2077 al fine di migliorare le prestazioni del gioco di ruolo futuristico, specialmente nelle versioni per console di scorsa generazione.

Oggi, buona parte del colosso polacco sta contribuendo alla realizzazione delle espansioni originariamente annunciate dall'azienda, e allo stesso tempo finanziando lo sviluppo di progetti a tema Gwent (il gioco di carte facente parte dell'universo di The Witcher, che si espanderà con nuove stagioni) e il miglioramento del gioco in realtà aumentata The Witcher: Monster Slayer, creato dal team Spokko.

Il report condiviso da CD Projekt Red fa luce anche sullo status delle versioni per console di nuova generazione di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt, entrambe previste originariamente entro la fine del 2021 e successivamente rinviate dagli sviluppatori a un generico 2022 al fine di concentrarsi totalmente sul miglioramento di Cyberpunk 2077 in base al feedback dei videogiocatori.

La versione next-gen del gioco di ruolo ambientato a Night City arriverà entro il primo trimestre del prossimo anno, mentre la riedizione del gioco di ruolo fantasy (che offrirà anche contenuti ispirati alla serie televisiva di Netflix) esordirà nel secondo trimestre del prossimo anno.

Non finisce qui, perché grazie alla recente acquisizione di Molasses Flood e all'inaugurazione di una nuova sede a Vancouver, CD Projekt Red si prepara a realizzare nuovi progetti basati su una delle sue IP più importanti.

Che si tratti di un vero e proprio sequel di The Witcher, o di un nuovo episodio di Cyberpunk? Probabilmente è ancora presto per scoprirlo, ma la cosa più importante è che nonostante il mezzo passo falso con Cyberpunk 2077, il team polacco è più attivo che mai, pronto a riguadagnare la fiducia della sua community.

