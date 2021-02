CD Projekt Red sotto attacco: gli hacker rubano il codice sorgente di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3

IGN

Ennesima tegola in casa CD Projekt Red: gli autori di The Witcher 3 e del più recente Cyberpunk 2077 sono stati attaccati da un gruppo di hacker che, penetrando nei server della società polacca, è entrato in possesso di dati sensibili per l'azienda: documenti privati, piani per il futuro e persino il codice sorgente dei suoi ultimi videogiochi, tra cui il gioco di carte Gwent e una versione mai pubblicata del succitato terzo episodio di The Witcher. Gli hacker minacciano di diffondere tutto il materiale in rete.