CD Projekt Red prende tempo: le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 rinviate al 2022

Da qualche giorno si parlava dell'eventualità per un rinvio delle versioni next-gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt , i due giochi di ruolo creati dal team CD Projekt Red . L'azienda polacca ha ufficializzato le indiscrezioni, confermando che le versioni per le console di nuova generazione di entrambi i videogame non saranno lanciate entro fine anno, ma arriveranno soltanto nel 2022 . Per i fan che hanno acquistato l'ultimo gioco della software house nella speranza di poterselo godere su PS5 e Xbox Series X/S, si tratta certamente di un annuncio difficile da digerire.

"Abbiamo un aggiornamento importante riguardante gli aggiornamenti alle versioni di nuova generazione di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt per console e PC", si legge nella nota ufficiale condivisa dal team di sviluppo. "Sulla base delle raccomandazioni dei team di sviluppo al lavoro sui due progetti, abbiamo deciso di posticipare entrambe le uscite al 2022. L'attuale obiettivo per Cyberpunk è Q1 2022, mentre The Witcher 3: Wild Hunt è attualmente programmato per il Q2 del 2022".

Stando a quanto confidato da CD Projekt Red, l'aggiornamento di Cyberpunk 2077 arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S entro la fine del primo trimestre del prossimo anno, mentre nel caso del gioco di ruolo con protagonista lo strigo Geralt di Rivia toccherà attendere il trimestre successivo, con lancio programmato tra il mese di aprile e quello di giugno.

Il team polacco si è scusato con la community, sperando di fare la cosa giusta e non pubblicare un ulteriore contenuto minato da bug e altri problemi di sorta: "Ci scusiamo per l'attesa prolungata, ma vogliamo essere certi che siano all'altezza", prosegue la nota condivisa sui social network, che tuttavia non smorza l'amarezza da parte dei giocatori che hanno creduto nell'azienda, specialmente per quanto riguarda Cyberpunk 2077.

Nel caso del gioco di ruolo futuristico, infatti, l'upgrade next-gen avrebbe dovuto permettere ai possessori delle console di nuova generazione di raggiungere prestazioni simili a quelle della versione per PC hi-end, consentendo così di scoprire la "vera essenza" della produzione dopo un lancio a dir poco disastroso nella versione per console di scorsa generazione, PS4 e Xbox One. Coloro che hanno creduto in CD Projekt Red e acquistato il gioco al lancio di dicembre 2020, insomma, si troveranno ad attendere più di un anno prima di poter aggiornare il videogame alla versione capace di sfruttare le potenzialità dell'hardware delle console next-gen.

