L’utente russo di nome AntonRauch ha pubblicato la storia su Reddit per condividerne l’aspetto davvero surreale, simile a una delle ambientazioni del gioco di carte ispirato alle avventure di The Witcher. Dopo aver comprato il set tramite un rivenditore locale, il ragazzo stava tornando a casa quando è stato attaccato da uno sconosciuto in un vicolo. Dopo un acceso scambio, l'aggressore si è dato alla fuga.

IGN

Tornato a casa, il malcapitato ha raccontato di essersi guardato allo specchio e aver notato immediatamente che la lama di un coltello spuntava proprio davanti al suo stomaco. "Ho osservato il punto dell’impatto, mi sono sbottonato con cura la giacca, e mi stavo già preparando a vedere del sangue, ma il coltello si era infilato nel mazzo di carte che ho comprato oggi".

"Ho controllato attentamente se se la lama mi avesse colpito bucando la scatola e fosse entrata nel mio stomaco", ha proseguito. "Ma a quanto pare questa aveva fatto da corazza, bloccando la lama che era uscita senza ferirmi". Unica vittima dell’aggressione è stata dunque il povero Geralt di Rivia, disegnato sulla scatola del gioco.

IGN

Su Reddit non sono mancati i commenti a sostegno del fortunato giocatore, che ha rassicurato tutti confermando come il set non avesse subito molti danni, a parte la nuova "cicatrice" di cartone dello strigo. Dopo questo brutto incidente, non vi è alcun dubbio che il giovane custodirà la magica scatola come un prezioso portafortuna!

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!