Videogiochi: nonno 90enne gioca a Skyrim da dieci anni e conserva ancora tutto il suo equipaggiamento

Quante ore pensate di aver giocato al vostro gioco preferito? E da quanti anni non avete mai smesso di avviarlo? Sono le domanda alla quale risponderanno tra i primi tutti i fan di The Elder Scrolls V: Skyrim , gioco di ruolo di Bethesda lanciato nel lontano 2011. Certamente, però, nessuno riuscirà a eguagliare un nonno 90enne, che gioca religiosamente a Skyrim dal fatidico day-one, avendo raggiunto ben dieci anni di carriera .

L'utente Reddit Peyt0na500 ha condiviso un breve video i cui si vede suo nonno giocare al gioco di ruolo. Ha iniziato ad appassionarsi alla trama del gioco di Bethesda a 80 anni e da allora non ha mai smesso. Il nipote ha spiegato che si rifiuta di acquistare un nuovo televisore "perché gli piace il suo formato 650x650 quadrato", sebbene l’inquadratura tagli fuori un bel po' del gioco.

Altra caratteristica tipica dei giocatori di Skyrim, ben visibile anche nelle immagini, è che il nonno sia chiaramente un accumulatore seriale di oggetti. La sua casa nel gioco è piena di abiti ed equipaggiamenti di cui non è ancora riuscito a disfarsi. Il nipote sostiene che l'anziano giocatore se ne sia andato in giro con quasi 800mila sterline di attrezzatura, peso tale da rendere un personaggio sovraccarico e ridurre notevolmente la velocità della sua camminata. Secondo Peyt0na500, però, al vecchietto questo va più che bene.

Così il nipote ha recentemente confermato di aver regalato a suo nonno la Special Edition di Skyrim su Xbox One, dotata di un supporto per le mod. "D'ora in poi avrà una capacità di trasporto illimitata e ne sarà felicissimo", ha scritto. “Possiede persino l'edizione speciale con tutti i contenuti aggiuntivi e alcune delle mie mod preferite. È rimasto scioccato da quanto veloce possa correre adesso". Auguriamo a nonno Skyrim molti altri anni di avventure e tonnellate di equipaggiamenti!

