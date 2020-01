Nonna Skyrim torna in azione e diventa la protagonista del gioco di ruolo di Bethesda

Della celebre Nonna Skyrim vi abbiamo parlato più volte: la youtuber Shirley Curry, 83enne con una passione sfrenata per i videogiochi, si è fatta notare per l'amore nei confronti di The Elder Scrolls V: Skyrim, al punto da essere notata da Bethesda e "scritturata" per apparire all'interno del nuovo capitolo The Elder Scrolls VI come personaggio secondario.