Come saranno i videogiochi del futuro su PS5? Gli autori di Fortnite ci mostrano una tech demo sbalorditiva

La tech demo, intitolata Lumen in the Land of Nanite, mostrava una giovane ragazza dotata di poteri sovrannaturali esplorare un tempio in rovina prima di avventurarsi in uno scenario aperto, svolazzando, correndo sulle pareti e mostrando un'incredibile qualità nelle animazioni e negli effetti particellari.

Il motore Unreal Engine 5, già perfettamente funzionante sulla console next-gen di Sony e su Xbox Series X, permetterà di raggiungere una qualità senza precedenti includendo milioni di poligoni nella stessa scena e utilizzando "oggetti di scena" che fino a poco tempo fa avrebbero trovato spazio solo in un film. Non ci credete? Date un'occhiata al filmato ufficiale:

La maggiore potenza garantita dagli hardware di PS5 e la nuova Xbox di Microsoft daranno a Epic Games e agli sviluppatori di videogiochi la possibilità di raggiungere nuovi canoni grafici incredibilmente vicini al fotorealismo, con sistemi di illuminazione dinamica, audio direzionale, giochi di luci e ombre, riflessi e reazioni differenti in base ai materiali che saranno presenti in un determinato scenario.

La demo mostrata da Epic Games conferma che i videogiochi del futuro potrebbero raggiungere questa qualità, tuttavia servirà del tempo prima che le aziende riescano a padroneggiare al meglio i mezzi offerti da questo nuovo motore grafico: la stessa Epic, che ha creato il nuovo engine partendo dal modello precedente, ha affermato che il suo Fortnite non utilizzerà la nuova versione prima del 2021. Il popolare battle royale arriverà al lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, ma bisognerà attendere prima che i giocatori possano notare stravolgimenti dal punto di vista estetico.

