Microsoft Flight Simulator lascia a bocca aperta: l'incredibile confronto tra gioco e realtà

Che il nuovo Flight Simulator sia impressionante dal punto di vista grafico l'abbiamo ripetuto più e più volte, ma nonostante i numerosi video condivisi su base regolare da Microsoft e dagli sviluppatori di Asobo Studio, è impossibile non restare a bocca aperta ogniqualvolta arrivano delle immagini inedite per il simulatore di volo. L'ultimo confronto, proposto dall'utente Utherellus, confermano ancora una volta come sia impossibile distinguere il videogioco dalla realtà.