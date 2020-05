Ghost of Tsushima sarà mostrato al prossimo State of Play

Nonostante sia già proiettata verso il futuro, Sony continua a lavorare per garantire ai possessori di PlayStation 4 un'estate ricca di emozioni in attesa di scoprire cosa ci riserverà l'autunno al debutto di PlayStation 5: per preparare a dovere i suoi utenti, la casa nipponica ha annunciato un nuovo evento in streaming della serie State of Play, che sarà dedicato interamente alla sua imminente esclusiva Ghost of Tsushima.