Confondono SIM con The Sims durante un blitz, agenti russi derisi in rete

Questa volta nel mirino dell'ilarità del web è finito il Servizio di Sicurezza Federale russo (FSB), agenzia dei servizi segreti del Cremlino, derisa per aver mostrato un video in cui durante un blitz a danno di un gruppo neonazista sono comparse anche delle copie di The Sims .

Un video pubblicato su Telegram dall'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti ha mostrato quella che sembrava essere

un'operazione atta a sventare un complotto ai danni di alcuni giornalisti russi

gruppo "Potere Bianco", organizzazione neonazista che si suppone stesse complottando per uccidere il giornalista Vladimir Solovyov

. Secondo il quotidiano The Kyiv Independent, l'FSB ha insistito sul fatto che le persone arrestate durante l'operazione facessero parte del, una figura di spicco dei media statali.

Intitolato non brevemente "Video completo dell'FSB con il momento della detenzione e la testimonianza di neonazisti che hanno pianificato tentativi di assassinio di giornalisti russi",

il filmato mostra un individuo che viene immobilizzato con la forza e detenuto da agenti russi in un appartamento

. Le immagini mostrano successivamente una carrellata degli oggetti che gli agenti sostengono di aver trovato nell'appartamento, tra cui una pila di passaporti ucraini, una parrucca verde, camicie con svastiche naziste e una foto di Adolf Hitler, oltre a diversi stupefacenti, pistole e altre armi.

Nel cumulo di questi oggetti,

le autorità hanno rinvenuto anche prove di attività legate ai nazisti, in particolare tre copie del popolare videogioco The Sims 3

The Sims 3: Master Suite Stuff

The Sims 3: Outdoor Living Stuff

The Sims 3: Seasons

, con i relativi pacchetti di espansione "", "" e "".

Il ritrovamento dei giochi ha portato la stampa a ipotizzare che ci possa essere stata

una certa confusione tra il gioco "Sims" e le schede SIM,

utilizzate nei telefoni cellulari dai membri della cellula neonazista, arrivando persino a sospettare che il blitz sia stata una bizzarra messa in scena organizzata dai servizi segreti russi.

Inoltre, il politologo

Sergej Sumlenny

una nota con la frase russa "firma illegibile", anziché una firma effettiva

una versione alternativa del video, che mostrava i giochi The Sims sfocati

ha evidenziato in un tweet come un altro fotogramma del video abbia mostrato. "Sì, l'FSB ha ricevuto l'ordine di firmare con una 'firma illegibile' e lo ha fatto!", ha ironizzato Sumlenny. In seguito a questi commenti, è stata poi condivisa sul canale ufficiale YouTube dell'FSB

Il leader russo

Vladimir Putin

l'Occidente stesse complottando insieme all'Ucraina per uccidere i giornalisti russi

si è unito al coro dei media nazionali, sostenendo che. "Hanno fatto ricorso al terrore per preparare l'assassinio dei nostri giornalisti! Conosciamo per nome i rappresentanti dei servizi segreti occidentali, in primo luogo ovviamente la CIA, che lavorano con le agenzie di sicurezza dell'Ucraina".

Quanto a

Electronic Arts

Maxis

Will Wright

, rispettivamente publisher e team di sviluppo della celebre saga videoludica creata da, al momento le due parti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.