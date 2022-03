Videogiochi: Stalker 2 cambia nome a causa della guerra in Ucraina

Lo sparatutto survival in prima persona, atteso originariamente nel mese di aprile, era stato rinviato a dicembre prima dello scoppio della guerra per concedere agli sviluppatori di GSC Game World la possibilità di rifinirne al meglio il gameplay. Purtroppo l’assedio di Kiev ha portato il team a fermare i lavori perché la sede non era più sicura a causa dei bombardamenti.

All’inizio della scorsa settimana però lo studio ha aggiornato l'elenco di Steam del gioco, cambiando il precedente sottotitolo "Heart of Chernobyl" e annunciando ufficialmente che il gioco si chiamerà Stalker 2: Heart of Chornobyl. "Questi cambiamenti", ha spiegato un portavoce del team, "sono destinati a riflettere la corretta scrittura ucraina di Chornobyl e sono conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina".

GSC Game World ha confermato che lo sparatutto non sarà venduto in Russia e in Bielorussia, seguendo mosse simili di grandi editori come Sony e CD Projekt Red. Sebbene appaia chiara la volontà degli sviluppatori di tornare al lavoro sul gioco, non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale sulla possibile nuova data di uscita.

