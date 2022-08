Xenoblade Chronicles 3, il nuovo capolavoro di Monolith Soft infiamma l'estate di Nintendo Switch

Per nostra fortuna, Monolith Soft ha mantenuto le promesse e l'uscita di Xenoblade Chronicles 3 ha mitigato in parte la delusione dei fan di Link e della Principessa Zelda.

Tetsuya Takahashi e il suo team, che dal 2007 fanno parte della scuderia di Nintendo, hanno confermato ancora una volta il loro sconfinato talento realizzando uno dei più sensazionali giochi di ruolo di stampo giapponese degli ultimi anni.

SEI PROTAGONISTI

il punto d'arrivo di una storia iniziata nel lontano 2010 su Wii

La trama viene collocata cronologicamente tra i fatti narrati in Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2

- Una lunghissima avventura in un mondo fantasy da esplorare, Xenoblade Chronicles 3 si propone come, la console dei record della casa di Kyoto: in questi dodici anni sono stati pubblicati tre capitoli (slegati tra loro) e disponibili "solo" per le console della grande N.: il terzo episodio, comunque, può essere giocato anche da chi non ha mai completato i primi due capitoli.

Le cupe terre di Aionios sono insanguinate da una guerra che sembra non avere mai fine

Agnus e Keves

Sei storie da vivere tutte d'un fiato

scorci di rara bellezza e creature robotiche degne dei più famosi anime giapponesi

e che vede contrapposte due distinte fazioni:. Xenoblade Chronicles 3 narra le vicende da una parte di Noah, Lanz e Yunie, dall'altra di Miyo, Taion e Sena: sei soldati costretti dalle circostante a unire le proprie forze, sei eroi in cerca della verità e pronti a riscrivere il proprio destino.grazie a dialoghi davvero emozionanti, sei protagonisti caratterizzati in modo superbo, capaci di suscitare empatia in un mondo cupo e angosciante, tra

UNA STORIA MAI BANALE

spettacolari cut-scene sublimate da una regia ispiratissima

La localizzazione italiana è limitata ai dialoghi ed è di buona fattura

- La sceneggiatura si distingue per i temi affrontati (tra cui spiccano, ad esempio, il senso della vita e l'inutilità della guerra) e per una certa prolissità nei dialoghi, inframezzata dala cui qualità non ha nulla da invidiare a quella degli anime., mentre è sempre possibile scegliere tra il doppiaggio inglese e giapponese in qualsiasi momento.

Monolith Soft ha confezionato un JRPG in grado di accontentare un po' tutte le tipologie di giocatori mettendo a loro disposizione

moltissime opzioni di combattimento e personalizzazione del party

le prime ore di gioco si trascorrono a metabolizzare gli attacchi e le difese dei singoli personaggi e a memorizzare le differenze tra le varie classi

trasformandosi in gigantesche creature da combattimento chiamate Uroboros

. Il combat system proposto dal team è a dir poco strabiliante, anche nella sua profondità:per avvantaggiarsi durante i combattimenti. Oltre a poter passare da un personaggio all'altro durante le battaglie, le abilità dei protagonisti sono interscambiabili e potenziabili, e i sei eroi possono unirsi tra loro, dotate di poteri speciali.

Nel corso dell'avventura, poi,

si incontreranno altri eroi che si uniranno al party

sbloccare nuove classi e abilità in combattimento

L'enorme mondo di gioco di Xenoblade Chronicles 3 è perfetto per chi ama esplorare ogni angolo o anfratto della sua mappa

per completare al 100% l'opera di Monolith Soft sono necessarie più 150 ore di gioco

, permettendo così di. Alcuni nemici per essere sconfitti richiederanno una buona padronanza del combat system, ma anche le missioni più complesse si potranno affrontare e completare senza impazzire.: c'è davvero di tutto di più (compresi misteriosi nemici e sezioni segrete) e. L'esperienza proposta da Monolith Soft è modulare ed è in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati: per godersi la storia, infatti, bastano una sessantina di ore.

UN PICCOLO GIOIELLO SU NINTENDO SWITCH

La caratterizzazione dei personaggi e la varietà dei nemici lasciano a bocca aperta

- Da vedere Xenoblade Chronicles 3 è qualcosa di grandioso e spettacolare, nonostante le palesi limitazioni dell'hardware su cui gira., così come la maggior parte delle ambientazioni che si visiteranno durante l'avventura.

Giocato in portabilità Xenoblade Chronicles 3 si è ben comportato con

un frame-rate piuttosto stabile

Provato su uno schermo OLED ha evidenziato un po' di aliasing, soprattutto nei combattimenti all'aperto

(non sono mancati sporadici rallentamenti, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione dinamica) e caricamenti accettabili (sono frequenti ma non lentissimi).: considerando l'hardware di Nintendo Switch, Monolith Soft ha fatto davvero un gran lavoro.

Ciliegina sulla torta, infine, la

straordinaria colonna sonora che accompagna le gesta dei sei eroi

Yasunori Mitsuda

: tra gli autori c'è anche il leggendario, che nel curriculm può vantare successi del calibro di Chrono Trigger, Xenogears e Chrono Cross.





Come lo abbiamo giocato

Le nostre impressioni su Xenoblade Chronicles 3 derivano da una lunga prova su Nintendo Switch modello OLED, sia in modalità portatile sia in quella tradizionale davanti alla TV. Nella nostra avventura tra le lande di Aionios abbiamo lottato a lungo, esplorato ogni anfratto e completato la storia principale, per poi dedicarci alle attività secondarie che lo splendido mondo creato da Monolith Soft ha da offrire.





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… adora i giochi di ruolo di matrice giapponese… è disperato per il rinvio di Breath of the Wild 2 e vuole un JRPG da divorare nell'attesa… cerca un combat system profondo e divertente… si aspetta di concludere la storia principale in una ventina di ore… desidera un sistema di combattimento più semplice… cerca un JRPG con una trama più spensierata e meno impegnativaXenoblade Chronicles 3 è un gioco consigliato ai maggiori di 12 anni.