Dieci videogiochi imminenti per vivere un'estate indimenticabile

L'industria videoludica, però, non si ferma nemmeno d'estate, con decine di videogiochi pronti a invadere gli scaffali dei negozi (digitali e non).

Con così tanta scelta diventa quasi impossibile orientarsi tra le numerose produzioni in uscita ogni mese: Tgcom24 e Mastergame hanno selezionato per voi i dieci giochi più interessanti con cui trascorrere i giorni più caldi dell'anno.

AS DUSK FALLS

Quantic Dream

il giocatore potrà influenzare l'evoluzione del racconto con le sue decisioni

otto giocatori

- Creato da ex-sviluppatori di, As Dusk Falls è un thriller interattivo che punta tantissimo sulle relazioni interpersonali tra un gruppo variegato di personaggi, mettendo in scena una storia ricca di tensione, un dramma familiare inserito all'interno di una cornice che rievoca i vecchi fotoromanzi. Lungo il cammino,, scoprendo le conseguenze a medio e lungo termine: in tal senso, una particolarità è certamente il supporto al multiplayer, che consente fino a(anche su smartphone!) di prendere delle decisioni e condizionare l'esito dell'avventura.

As Dusk Falls sarà disponibile dal

19 luglio

su PC e console Xbox, e sarà gratuito per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

STRAY

prenderemo il controllo di un... gatto intento a esplorare una decadente città

BlueTwelve Studio

Annapurna Interactive

- Il titolo più atteso del momento è certamente Stray, un gioco d'azione in cuidalle tinte cyberpunk. Realizzato dasotto l'egida di, l'opera prima del team francese ci permetterà di controllare un grazioso felino per risolvere un antico mistero che caratterizza un'ambientazione ormai dimenticata dall'uomo e popolata da soli androidi. Esplorando la città, cimentandosi in puzzle ambientali e collaborando con un piccolo droide, il giocatore dovrà difendersi da numerose insidie nel tentativo di scovare una via di fuga.

Stray sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e PS5 a partire dal

19 luglio

, e sarà scaricabile gratuitamente da tutti gli abbonati ai tier Extra e Premium del nuovo servizio PlayStation Plus.

XENOBLADE CHRONICLES 3

Monolith

sarà importante sfruttare a dovere i "ruoli" di ogni membro della squadra

- Il terzo capitolo della popolare saga ruolistica creata daci porta nel mondo di Aionios per farci vivere in prima persona l'epico scontro tra le nazioni di Keves e Agnus. Nei panni di Noah, Miyo e altri personaggi che comporranno il "party", il giocatore dovrà affrontare una nuova minaccia che potrebbe distruggere il pianeta: per farlo,e cambiare continuamente personaggio per gestire al meglio le abilità uniche di ciascun eroe, padroneggiando le rispettive tecniche speciali per creare sinergie uniche.

Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile a partire dal

29 luglio

in esclusiva per Nintendo Switch.

TWO POINT CAMPUS

Two Point Games

SEGA

- Dopo aver reinventato il genere dei simulatori ospedalieri,ci riprova con un nuovo gestionale che permette di costruire un campus universitario e dar vita a un'esperienza accademica davvero fuori di testa. Dalla struttura del campus alle facoltà esclusive a cui gli studenti della Contea di Two Point possono accedere (come la Scuola di Cavalleria o quella di Gastronomia), il progetto prodotto dapromette ai giocatori di offrire ore e ore di divertimento con un gameplay molto profondo, caratterizzato da meccaniche semplici da apprendere ma difficili da padroneggiare al meglio.

Two Point Campus è previsto per il

9 agosto

su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

SPIDER-MAN REMASTERED

Uomo Ragno

Ratchet & Clank

Include anche i tre DLC già lanciati su PlayStation

- Il videogioco di Insomniac Games dedicato all'sta per arrivare anche su PC: dopo aver deliziato il popolo di PS4 prima e la community di PlayStation 5 qualche tempo fa, Spider-Man sta per tornare con una raccolta rimasterizzata dell'avventura di Peter Parker realizzata dagli autori di. L'edizione Remastered, già vista su PS5, permetterà ai giocatori di vestire i panni dell'eroe di New York e svolazzare tra le strade di Manhattan, sconfiggendo i nemici più famosi dei fumetti grazie a un combat system avvincente e ricco di sfaccettature.con il Season Pass.

Spider-Man Remastered arriverà il

12 agosto

su PC. La conversione dell'espansione dedicata a Miles Morales debutterà invece su computer nel corso dell'autunno.

SAINTS ROW

Grand Theft Auto

creare un personaggio che diventerà il leader dei Santi

- Dagli studi Volition arriva un reboot della storica saga che, da anni, lotta con un colosso del calibro diper dar vita al mondo completamente esplorabile più scanzonato e divertente di sempre. Con il ritorno di Saints Row, l'azione si sposta in quel di Santo Ileso, cittadina fittizia ambientata nel sudovest degli Stati Uniti, permettendo al giocatore di, il gruppo composto da Neenah, Kevin ed Eli. Nel corso dell'avventura, i nuovi protagonisti dovranno affrontare i Panteros, gli Idols e la Marshall nel tentativo di creare il proprio impero criminale.

Saints Row sarà disponibile dal

23 agosto

su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GOLLUM

Daedalic Entertainment

Il Signore degli Anelli

la componente furtiva sarà centrale

- In attesa di un nuovo capitolo della saga creata da Monolith e ambientata nella Terra di Mezzo, tocca ariportarci nell'universo decon un nuovo videogioco che ci metterà nei panni di uno dei personaggi più ambigui e amati del franchise: Gollum. La doppia personalità del personaggio sarà chiaramente alla base di un'avventura in cuie rappresenterà un mezzo per raggiungere lo scopo finale: stringere ancora tra le mani ciò che ha perduto anni prima. Le identità di Gollum e Sméagol emergeranno nel sistema di decisioni, che influenzerà l'esito della storia.

Il Signore degli Anelli: Gollum esordirà il

1 settembre

su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

THE LAST OF US: PARTE I

Naughty Dog

Joel ed Ellie

- Mentre si attende di capire quale sarà il prossimo progetto inedito di, lo studio californiano si prepara a rivisitare una delle sue opere più rappresentative con The Last of Us: Parte I, remake del primo atto dell'avventura post-apocalittica diche tenterà di rendere più moderno l'impianto audiovisivo e le meccaniche di gameplay sfruttando lo stesso engine del sequel, The Last of Us: Parte II, e apportando alcune modifiche alla storia al fine di preparare i vecchi e nuovi fan al debutto della serie televisiva di HBO, che vedrà tra i protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey.

The Last of Us: Parte I sarà disponibile dal

2 settembre

in esclusiva temporale su PS5, con la versione PC prevista per i prossimi mesi.

STEELRISING

una versione alternativa della Francia del 1789

Re Luigi XVI

far trionfare la Rivoluzione francese

- Dai ragazzi di Spiders arriva un nuovo gioco di ruolo dalle tinte action che omaggia il genere ormai quotatissimo dei soulslike proiettandoci all'interno di: nei panni di Aegis, un'Automa meccanico che dovrà sfruttare ogni tecnologia in suo possesso per affrontare l'esercito robotico di, il giocatore sarà chiamato a liberare gli abitanti dalla follia del sovrano e, contando sull'aiuto di personaggi come Maria Antonietta, Lafayette e Robespierre sfruttando un combat system dinamico e un'ampia varietà di soluzioni offensive.

Steelrising debutterà sul mercato l'8 settembre in esclusiva su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

SPLATOON 3

Nintendo

una serie di novità in termini di gameplay

- Il terzo capitolo della coloratissima saga sparatutto diè in arrivo tra poche settimane e ci porterà in quel di Splattonia, un arido deserto in cui Inkling e Octoling combattono incessantemente. Questa nuova area sarà caratterizzata da livelli urbani, come Splatville, e zone limitrofe come Sobborgo Siluriano o il Grank Canyon. Oltre a, come nuove meccaniche di combattimento e armi, il nuovo episodio vedrà il ritorno della modalità cooperativa Salmon Run e una modalità Storia intitolata Il ritorno dei mammiferiani, che permetterà ai giocatori di controllare Numero 3 e scoprire i segreti di Alterna.

Splatoon 3 sarà lanciato il prossimo

9 settembre

in esclusiva su Nintendo Switch.