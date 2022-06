PlayStation Plus cambia faccia: il nuovo servizio sbarca in Italia con più di 700 giochi

Si è fatto attendere un po', ma alla fine il nuovo PlayStation Plus è arrivato anche nel vecchio continente: la piattaforma in abbonamento di Sony debutta oggi in Italia e dà accesso a nuove opportunità per gli utenti PlayStation 4, PS5 e PC che intendono immergersi in un catalogo che include centinaia di videogiochi , da giocare sia sul proprio dispositivo che grazie allo streaming .

Dopo l'esordio in Giappone (avvenuto lo scorso 23 maggio) e negli Stati Uniti (13 giugno), Sony ha finalmente permesso a tutti i giocatori europei di accedere al rinnovato servizio PlayStation Plus, che include in un singolo servizio tutti i vantaggi dei "vecchi" Plus e Now, introducendo anche qualcosa di nuovo.

Suddiviso in

tre livelli differenti

Essential

8,99 euro al mese

, il servizio si adatta così alle esigenze di clienti differenti coprendo ogni genere di bisogno: gli abbonatipossono continuare a giocare in multiplayer online, a sfruttare i salvataggi cloud e a scaricare due giochi gratuiti al mese su PS4 e PS5 a fronte di un pagamento di(che, in caso di formula trimestrale o annuale, diventano rispettivamente 24,99 e 59,99 euro).

Si tratta, sostanzialmente, della stessa formula che Sony ha riservato finora agli abbonati a PlayStation Plus.

IGN

Gli iscritti al piano

Extra

possono accedere a un catalogo di giochi per PS4 e PS5 che include oltre quattrocento titoli

Demon's Souls Remake, God of War , Marvel's Spider-Man e il suo DLC dedicato a Miles Morales .

possono godere di tutti i vantaggi del livello Essential, ma in aggiunta a questi benefit, incluse alcune esclusive first-party di PlayStation Studios come

Questa raccolta sarà ampliata progressivamente da Sony e, un po' come succede con il rivale Xbox Game Pass, prevederà anche dei titoli che debutteranno direttamente sul servizio, come l'attesissimo Stray di Annapurna Interactive previsto per il 19 luglio. Il prezzo da pagare, in questo caso, sale a 13,99 euro al mese (39,99 euro in caso di pagamento trimestrale, 99,99 euro per la formula annuale).

IGN

I giochi si fanno ancora più interessanti prendendo in considerazione il livello superiore, Premium , che oltre a offrire gli stessi vantaggi dei piani Essential ed Extra, dà ai suoi abbonati altri 340 giochi estrapolati dai cataloghi delle vecchie console PlayStation . Si può scegliere di scaricare su hard disk (o provare tramite cloud) glorie del passato della prima PlayStation o di piattaforme come PS2 e PSP, oppure giocare in streaming a una serie di videogame per PS3 e PS4 .