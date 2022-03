PlayStation Plus si rinnova: Sony annuncia il nuovo servizio per PS4 e PS5

Attesa per il mese di giugno, la nuova versione di PlayStation Plus non prenderà il nome di Spartacus, ma accoglierà tre tipologie di sottoscrizioni differenti.

PlayStation Plus si fa in tre

Essential

Extra

Premium

giugno

nel tentativo di ampliare lo spessore dei servizi per i fan PlayStation, e lo fa con i tre livelli, a cui sarà possibile abbonarsi dal mese diquando la versione rinnovata del servizio sarà finalmente disponibile in Europa: Sony punta infatti a un lancio in anteprima sul territorio giapponese, per poi ampliare la piattaforma al mercato americano ed europeo entro la fine del primo semestre di quest'anno.

Il livello Essential mantiene sostanzialmente l'offerta attuale di PlayStation Plus

: 9,99 euro al mese (che diventano 24,99 euro al trimestre o 59,99 euro all'anno) per poter sfruttare il multiplayer online, i salvataggi cloud e una serie di sconti esclusivi, oltre i consueti due giochi gratuiti su base mensile. Gli utenti iscritti a PlayStation Plus saranno di fatto trasferiti al piano Essential una volta che il nuovo abbonamento entrerà in vigore.

Diverso il discorso per il piano

Extra: questo livello offrirà tutti i vantaggi dell'iscrizione Essential, ma fornirà inoltre un catalogo contenente oltre 400 giochi

tutti questi giochi potranno essere scaricati sulla memoria della propria console

per PS4 e PS5, un "best of" che includerà i titoli più divertenti e di maggior successo scelti tra il catalogo PlayStation Studios e le aziende di terze parti. Sony promette il coinvolgimento da parte dei maggiori publisher internazionali, e assicura che

Il prezzo? 13,99 euro al mese (che diventano 39,99 euro al trimestre e 99,99 euro all'anno), e nel pacchetto saranno inclusi anche

Death Stranding

God of War

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mortal Kombat 11

Returnal

. La casa nipponica promette aggiornamenti costanti al suo catalogo, che nei mesi successivi al lancio continuerà a espandersi con nuove produzioni di rilievo (sia first-party che titoli multipiattaforma).

Gli utenti più esigenti potranno optare per il pacchetto più completo,

PlayStation Plus Premium

, che a fronte di un investimento leggermente più elevato (16,99 euro al mese, scontati a 49,99 euro al trimestre o 119,99 euro all'anno) potranno godere dei benefici di entrambi i livelli precedenti e sfruttare inoltre alcuni dei vantaggi precedentemente riservati al servizio PlayStation Now.

Gli utenti Premium potranno contare su altri 340 giochi del catalogo PlayStation, PlayStation 2 e PSP

versioni di prova dei giochi a tempo limitato

, eseguire lo streaming di alcuni vecchi classici per PS3 e, in generale, sfruttare l'infrastruttura cloud per giocare a tutti i titoli presenti nell'abbonamento senza doverli scaricare su console. Il gioco in streaming, insomma, sarà un vantaggio esclusivo per coloro che sceglieranno il pacchetto più costoso, che garantirà inoltre l'accesso alleper provare i videogame prima di acquistarli.

Che si tratti di Extra o Premium,

non ci saranno però esclusive al lancio, come succede su Xbox Games Pass

: a conti fatti, i due servizi proposti da Sony e Microsoft non saranno veri "concorrenti", ma offriranno vantaggi e svantaggi differenti nel tentativo di fidelizzare i rispettivi utenti.

"Sfruttando oltre 25 anni di esperienza nell’innovazione del mondo del gaming,

questo cambiamento dei nostri servizi in abbonamento testimonia il nostro impegno costante per far evolvere i nostri servizi di rete

Jim Ryan

in modo da soddisfare le preferenze dei clienti", ha affermato, presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment.

"Con il nuovo PlayStation Plus, intendiamo offrire un meraviglioso servizio di giochi in abbonamento con contenuti accuratamente selezionati dal nostro team esclusivo di PlayStation Studios e dai nostri partner di terze parti", prosegue. "

La nuova versione avanzata di PlayStation Plus consentirà ai nostri fan di scoprire e sperimentare più contenuti che mai

e di approfondire il legame con la community PlayStation attraverso esperienze condivise".