PlayStation cresce ancora e dà il benvenuto allo studio di Jade Raymond, autrice di Assassin's Creed

Fondato lo scorso anno a Montréal, Canada, Haven è la nuova iniziativa della sviluppatrice salita alla ribalta dopo aver contribuito alla creazione di franchise del calibro di Assassin's Creed e Watch Dogs, entrambi mentre era in forze presso Ubisoft. Successivamente, Jade Raymond è passata alla corte di Google, guidando per il gigante di Mountain View un team creato appositamente per la realizzazione di esclusive first-party per Google Stadia, ma sfortunatamente il progetto si è lentamente sgretolato, portando Raymond a cambiare rotta.

Nel 2021, proprio sulle pagine di PlayStation Blog, Sony ha annunciato l'arrivo di un nuovo team di sviluppo canadese fondato dalla stessa Jade Raymond: Haven Studios avrebbe da lì a breve iniziato a lavorare su un nuovo gioco multiplayer appartenente al filone dei cosiddetti "live-service", un'esperienza multiplayer online sulla falsariga di Destiny. Un progetto che deve aver evidentemente conquistato la dirigenza giapponese, al punto da voler acquisire il team e accrescere la famiglia con un altro team (l'ennesimo, dopo il recente affare con Bungie) specializzato in produzioni multigiocatore: sarà il diciottesimo studio first-party del gruppo PlayStation.

"Abbiamo iniziato a lavorare con Jade e il suo team all’inizio del 2021, quando erano sul punto di annunciare la formazione di Haven Studios", ha affermato Hermen Hulst sulle pagine di PlayStation Blog. "Sin dal primo momento siamo stati ispirati dalla visione di Haven sulla creazione di un’esperienza multigiocatore moderna che riunisca i giocatori in modi positivi e significativi. Abbiamo avuto fiducia nelle loro competenze tecniche e creative in grado di realizzare un progetto così ambizioso e siamo stati entusiasti di investire nel loro percorso di sviluppo di una nuova IP originale per PlayStation".

"Oggi il team di Haven inizia una nuova fase del proprio percorso entrando a far parte della famiglia PlayStation Studios", sottolinea Jade Raymond in una lettera aperta pubblicata sul blog di PlayStation. "Lavorare con Hermen, Connie Booth e il team di PlayStation nel corso dell’ultimo anno è stato uno dei momenti culminanti della nostra carriera. SIE è un partner di supporto che comprende realmente il processo creativo e ciò che serve per creare un gioco AAA di successo. Ci hanno sostenuto e incoraggiato nel dare vita alla nostra visione audace e nel realizzare i nostri sogni; non potremmo essere più entusiasti di questa opportunità di rafforzare la nostra partnership".

Raymond sostiene che l'acquisizione da parte di Sony concederà ad Haven Studios l'opportunità di collaborare con alcuni tra i team più talentuosi sul pianeta, imparando dai giganti per dar vita a un nuovo progetto significativo. "In qualità di studio interno di SIE avremo l’opportunità di collaborare con alcuni dei team di sviluppo più rinomati al mondo, tra cui studi come Guerrilla, Naughty Dog, Media Molecule e Insomniac Games che hanno creato giochi che ci hanno ispirato per anni nelle vesti di giocatori e sviluppatori", prosegue la fondatrice sul blog. "Siamo entusiasti di imparare da questi studi di prim’ordine, nonché dagli eccezionali team creativi, tecnologici e di marketing centrali le cui competenze ci consentiranno di offrire ai giocatori titoli sempre migliori".

Sebbene Sony stia investendo un gran numero di risorse nell'acquisizione di team di sviluppo specializzati in giochi multiplayer, Hermen Hulst invita i fan a non disperare: PlayStation non ha infatti alcuna intenzione di abbandonare il suo DNA caratteristico e continuerà a realizzare grandi esperienze single-player, con tanti blockbuster di successo che saranno affiancati in futuro da produzioni multiplayer online di più ampio respiro, basandosi sullo sconfinato catalogo di proprietà intellettuali già esistenti o creando nuovi mondi da esplorare in compagnia degli amici.

Così facendo, Sony andrà ad aggredire una fetta di mercato sempre più ambita che renderà l'offerta del catalogo PlayStation ancora più ampia.

