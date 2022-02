PlayStation risponde a Xbox: ufficiale l'acquisizione di Bungie, affare da 3.6 miliardi di dollari

È un botta e risposta che non accenna a fermarsi, quello tra Microsoft/Xbox e Sony/PlayStation . Proprio quest'ultima ha concluso il mese di gennaio confermando l'acquisizione di un team del calibro di Bungie , autori di franchise storici come Halo e, più recentemente, la saga di Destiny : l'azienda americana entrerà a far parte della famiglia PlayStation (come studio indipendente) per la cifra di 3.6 miliardi di dollari , circa metà di quanto speso da Microsoft per Bethesda.

Soltanto pochi giorni fa, Xbox aveva sconvolto tutti confermando l'acquisizione di Activision Blizzard King per circa 69.7 miliardi di dollari, e da allora i fan di PlayStation sono saliti in cattedra per chiedere una risposta da parte di Sony. Risposta che non è tardata ad arrivare, sebbene le cifre dell'accordo tra la casa giapponese e gli autori di Halo e Destiny siano più modeste, molto più modeste rispetto all'investimento monstre che il colosso guidato da Satya Nadella e Phil Spencer ha portato a termine per ottenere il publisher di Call of Duty.

La conferma della trattativa è arrivata come un fulmine a ciel sereno da Hermen Hulst, responsabile di PlayStation Studios, e ha visto una serie di approfondimenti da parte delle figure di spicco di Bungie, incluso l'attuale presidente Pete Parsons e i responsabili della prossima espansione di Destiny 2, intitolata La Regina dei Sussurri e prevista per il prossimo 22 febbraio.

A detta del team di sviluppo, non ci saranno grandi stravolgimenti in casa Bungie, che continuerà a mantenere l'indipendenza creativa e la possibilità di pubblicare i suoi giochi su altre piattaforme, Xbox inclusa. Destiny 2 è e resterà un gioco multipiattaforma, e iniziative come cross-play, progressione cross-platform e accesso al database da parte di applicazioni di terze parti continueranno a esistere.

Bungie si impegna a mantenere la community unita, a prescindere dalla piattaforma d'appartenenza, per tutto il corso del "ciclo di Luce e Oscurità" di Destiny 2, che oltre a La Regina dei Sussurri include due espansioni a cavallo tra il 2023 e il 2024: L'Eclissi e La Forma Ultima. Ciò significa che non ci saranno contenuti esclusivi, né cambiamenti nella formula di distribuzione di espansioni, stagioni, eventi speciali e pacchetti vari: tutto resterà esattamente identico, come confermato sul sito ufficiale di Bungie dai responsabili della prossima espansione, Joe Blackburn e Justin Truman.

IGN

E il futuro? Al momento non è chiaro: Bungie dovrebbe continuare a proporre nuovi progetti - incluso il fantomatico Matter, in uscita nel 2025 - anche su altre piattaforme, mentre il supporto di Sony dovrebbe garantire all'azienda con sede a Bellevue l'opportunità di reclutare nuovi talenti più rapidamente, così da continuare a crescere in modo proporzionale per affrontare nuove sfide e creare progetti ancora più ambiziosi.

Per Sony, l'obiettivo è di sfruttare l'esperienza di Bungie in ambito di Game of a Service per creare nuovi giochi "live" come Destiny, mentre è possibile che il "futuro al di là dei videogiochi" citato da Sony e ribadito da Pete Parsons implichi l'esordio di Destiny sul piccolo o grande schermo, magari in collaborazione con l'etichetta PlayStation Productions che, presto, lancerà il film di Uncharted e altri progetti.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!