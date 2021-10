Uncharted: Tom Holland è Nathan Drake nel primo trailer del film basato sui videogiochi

Dopo una gestazione complessa, è arrivato finalmente il primo trailer di Uncharted , lungometraggio basato sull'omonima serie di videogiochi creati da Naughty Dog in esclusiva per console PlayStation . Il film, in uscita nelle sale cinematografiche nel mese di febbraio 2022 , vedrà Tom Holland nei panni dell'avventuriero Nathan Drake e Mark Wahlberg in quelli di Victor "Sully" Sullivan .

Il primo video di Uncharted mostra quella che sembrerebbe una storia delle origini per i personaggi già visti nei videogame: un giovane Nathan Drake in cerca di tesori, l'incontro con quello che diventerà presto il suo mentore e alleato inseparabile Sully, le interazioni con l'avventuriera Chloe Frazer e una scena, quella del disastro aereo, già apprezzata dai fan della saga videoludica in Uncharted 3: L'Inganno di Drake.

Il film vedrà anche la presenza di Tati Gabrielle nei panni di Braddock e di Antonio Banderas, il cui ruolo non è stato specificato: alcuni fan in rete ipotizzano che l'attore possa interpretare Samuel "Sam" Drake, fratello maggiore di Nathan che, peraltro, viene menzionato nel primo sguardo ufficiale al film di PlayStation Productions e Sony Pictures.

Si tratta solo di uno degli adattamenti delle proprietà intellettuali PlayStation per il grande e piccolo schermo: Sony ha infatti in programma lo sviluppo di sette serie TV (incluse quelle di Twisted Metal e The Last of Us) e tre film (incluso Uncharted e un film su Ghost of Tsushima) per espandere i suoi orizzonti e portare i personaggi dei videogiochi al cinema e in TV.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!