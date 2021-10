God of War esordirà presto su PC: continua l'espansione dell'ecosistema PlayStation da parte di Sony

Quando gli occhi dei fan di God of War sono tutti puntati sull'esordio del nuovo episodio Ragnarok su PlayStation 4 e PS5, Sony ha annunciato che il capitolo lanciato nel 2018 in esclusiva per la sua console ammiraglia sarà l'ennesimo titolo ad approdare anche sugli schermi dei più moderni PC: l'avventura norrena di Kratos e Atreus è in sviluppo su computer e debutterà il prossimo anno sia su Steam che su Epic Games Store .

La notizia era già nell'aria dopo le indiscrezioni apparse sul database di GeForce Now, il servizio di cloud gaming di NVIDIA, ma la conferma ufficiale è arrivata solo nelle scorse ore con un video presentato dagli sviluppatori di Sony Santa Monica: dopo aver piazzato 19 milioni e 500mila copie su PlayStation 4 in quasi quattro anni dalla pubblicazione originale, per il team californiano è tempo di allargare gli orizzonti e proporre il suo franchise a un bacino d'utenza potenzialmente ancora più ampio.

La versione PC di God of War arriverà il 14 gennaio 2022 con un porting che supporterà non soltanto la risoluzione 4K a un frame-rate sbloccato, ma anche tecnologie moderne come il machine learning di DLSS e la reattività di NVIDIA Reflex, miglioramenti per l'occlusione ambientale e, in particolare, il supporto alle risoluzioni Ultrawide con formato 21:9, più ampio dei tradizionali 16:9 possibili su console. L'edizione computer di God of War supporterà sia i controller PlayStation (DualShock 4 e il più recente DualSense di PS5) che l'accoppiata mouse-tastiera, offrendo la possibilità di personalizzare i comandi a piacimento.

Quello di God of War è solo l'ultimo caso di esclusiva PlayStation pronta a raggiungere nuovi lidi: nei mesi scorsi, infatti, Sony ha proposto agli utenti PC videogiochi del calibro di Horizon: Zero Dawn e Death Stranding facendo registrare risultati interessanti che, qualche tempo più tardi, hanno spinto il colosso nipponico ad acquisire un team specializzato nelle conversioni di giochi console su PC, Nixxes. Per l'azienda, insomma, non si tratta di casi isolati ma di una strategia ben precisa, che prevede la possibilità di lanciare i capitoli originali di un franchise (Horizon: Zero Dawn, God of War) su computer pochi mesi prima del lancio di un sequel (Horizon: Forbidden West, God of War Ragnarok) su PlayStation 5.

Così facendo, Sony spera di convincere quei giocatori che hanno scoperto tardi le epopee delle icone PlayStation come Aloy, Kratos e Atreus ad acquistare la console di nuova generazione giapponese per vivere le nuove avventure dei loro beniamini.

Con Uncharted 4 e Uncharted: L'Eredità Perduta già confermati su PC, non resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi videogame first-party che esordiranno su computer: stando alle indiscrezioni trapelate dal database di NVIDIA, in programma potrebbero esserci anche Returnal, Ghost of Tsushima e Ratchet & Clank.

