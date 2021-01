Uncharted: nuove foto del film basato sui videogiochi per PlayStation

Si avvicina sempre più il momento di Uncharted , il film basato sulla popolare serie di videogiochi realizzati da Naughty Dog in esclusiva per le console PlayStation: per festeggiare insieme ai fan di Nathan Drake l'arrivo del 2021, i produttori del lungometraggio hanno condiviso nuove immagini della pellicola che vedrà l'attore britannico Tom Holland , lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, vestire i panni dell'avventuriero.

Le immagini mostrano alcune delle sequenze che vivremo poi nel film, mettendo in risalto degli oggetti scenici che a quanto pare rivestiranno una grande importanza per la missione di Nathan Drake: una mappa, indispensabile per partire alla ricerca del tesoro; un manufatto a forma di croce, che come spesso accade nei videogiochi di Naughty Dog diventa una chiave per aprire un armadietto altrimenti inaccessibile; infine una misteriosa stanza, con tanto di statuetta impolverata che ritrae un uomo a cavallo.

Il film arriverà negli Stati Uniti il prossimo 16 luglio (al momento non c'è ancora una data ufficiale per l'Italia) e vedrà, oltre al succitato Holland nei panni del protagonista, anche Mark Wahlberg nei panni di Victor "Sully" Sullivan e Antonio Banderas, il cui ruolo non è sfortunatamente stato svelato dalla produzione. A seguire le nuove immagini ufficiali dedicate al film di Uncharted.

La produzione di Sony Pictures basata sulla serie di videogiochi in esclusiva PlayStation si mostra in nuovi scatti ufficiali

