Videogiochi: le prime immagini di Tom Holland nei panni del protagonista di Uncharted

Avevamo lasciato Tom Holland in una delle sue ultime storie di Instagram, in cui aveva mostrato ai fan l'acconciatura del celebre Nathan Drake, l'avventuriero protagonista della saga videoludica di Uncharted, della quale è in lavorazione da diversi mesi la trasposizione cinematografica ufficiale. Finalmente, dopo lo stop dovuto al lockdown da Covid-19, l'attore britannico si è mostrato in un'immagine presa dal set in cui veste i panni del protagonista.