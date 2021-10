La notizia era già nell'aria, dopo che un'immagine pubblicata accidentalmente da PlayStation Japan aveva anticipato la potenziale acquisizione di Bluepoint Games da parte del colosso nipponico, tuttavia la conferma ufficiale è arrivata solo dopo la finalizzazione delle trattative con Housemarque (studio finlandese autore di Returnal) e Firesprite (team britannico responsabile di The Persistence).

La software house con sede ad Austin, che ha realizzato negli anni Uncharted: The Nathan Drake Collection (raccolta con le edizioni rimasterizzate della saga d'azione) e il remake di Shadow of the Colossus, diventa così il diciassettesimo team first-party del gruppo PlayStation, al fianco di colossi come Santa Monica Studio (God of War), Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted), Polyphony Digital (Gran Turismo) e Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima, inFamous).

"Siamo entusiasti di essere ufficialmente entrati a far parte di PlayStation Studios", ha affermato Marco Thrush, presidente di Bluepoint Games. "Austin, in Texas, è stata la sede di Bluepoint fin dalla sua fondazione nel 2006. Oggi siamo un team in crescita, composto da circa 70 talentuosi creativi. Anche se negli ultimi 15 anni lo studio è cresciuto molto, ciò in cui crediamo è rimasto lo stesso: spingerci sempre oltre ogni limite per creare giochi della miglior qualità possibile, senza mai rinunciare a divertirci. Concentrarci su questi aspetti è stato determinante per il nostro successo e siamo entusiasti di condividere con PlayStation Studios una cultura e una visione così simili".

"PlayStation ha una raccolta di titoli davvero unica e, per noi, non c’è niente di meglio che offrire alcuni capolavori del settore a nuovi giocatori", prosegue il presidente della casa texana. "Entrare a far parte di PlayStation Studios consente al nostro team di raggiungere un livello qualitativo ancora più elevato e creare esperienze ancora più coinvolgenti per la community di PlayStation".

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!