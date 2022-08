Xenoblade Chronicles 3, la guida per sopravvivere ai pericoli di Aionios

Il JRPG di Monolith Soft ha introdotto alcune cambiamenti riguardanti il gameplay , ed è per questo che diventa importante condividere alcune dritte e consigli per comprendere tutte le novità aggiunte dagli sviluppatori.

Xenoblade Chronicles 3 è un gioco di ruolo che si adatta alle esigenze di tutti i giocatori, dai più esperti che hanno tanta esperienza da vendere ai novellini che amano il genere ma hanno ancora molto da imparare.

UNA SFIDA ADATTA

valutate bene le vostre capacità e optate per un tasso di sfida adeguato

- Prima di gettarvi a capofitto nel magico mondo di Aionios, scegliendo con cura uno dei tre livelli di difficoltà disponibili.

Se vi avvicinate al genere dei JRPG per la prima volta, allora impostate la difficoltà su "Facile", così da non soccombere con troppa facilità durante l’avventura. In alternativa la modalità "Normale" garantisce un buon tasso di sfida a chi possiede più esperienza, oppure

selezionate l’opzione "Difficile" se volete essere messi duramente alla prova

. In ogni caso, sappiate che potrete modificare la difficoltà in qualsiasi momento recandovi nel menu di sistema.

TUTTO AL POSTO GIUSTO

tasto ZL

avrete accesso ad alcune comode scorciatoie

aprire rapidamente la mappa dell’area

passare alla gestione dei personaggi

ricevere informazioni

- Tenendo premuto ildel controller Joy-Conche appariranno nell’interfaccia, le quali vi permetteranno di accedere velocemente ad alcune opzioni senza la necessità di passare dal menu principale. Ad esempio, potretein cui vi trovate,del vostro party e perfinosulle missioni.

Qualora le voci standard mostrate nelle scorciatoie non dovessero essere di vostro gradimento,

potrete riorganizzarle completamente e assegnare le opzioni che preferite a un tasto specifico

premere poi il pulsante Start (+)

. Per farlo non dovrete fare altro che tenere premuto il pulsante ZL e, mentre per modificare un collegamento rapido vi basterà selezionare una scorciatoia e premere il tasto A.

CONSIGLI A PORTATA DI MANO

sono presenti diversi tutorial giocabili

- Le tante meccaniche di gameplay di Xenoblade Chronicles 3 richiedono tempo e dedizione per essere comprese alla perfezione, ma per fortunache spiegano per filo e per segno come funzionano i differenti elementi di gioco.

Nel caso vi sia sfuggito qualcosa o semplicemente non ricordate il funzionamento di una particolare dinamica legata per esempio al sistema di combattimento, niente paura,

potete infatti aprire il menu e visionare tutta una serie di preziosi consigli da consultare in qualsiasi momento

allenamenti avanzati

. E dopo aver imparato a memoria la parte teorica, potrete mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti all’interno diin cui verranno ricreate delle situazioni specifiche.





PAUSA TATTICA

gli scontri possono essere messi in pausa

ragionare sulle mosse da eseguire

- Spesso e volentieri vi ritroverete ad affrontare combattimenti contro nemici di ogni genere, da cui uscire vittorioso per ottenere punti esperienza, monete e altri oggetti utili. Dovete sapere che(pigiando il tasto "-") per avere il tempo di, studiando attentamente le circostanze prima di riprendere la battaglia.

Ricordate poi che premendo la levetta analogica destra mentre controllate un personaggio

eseguirete un rapido scatto laterale

devastante combo offensiva

, una tecnica da sfruttare per spostarvi rapidamente verso un compagno che necessita di essere rianimato o per avvicinarvi a un membro del party e dare il via a una, ma anche per schivare un attacco nemico in arrivo.

IN CERCA DI SEGRETI

minimappa posizionata nell’angolo alto a destra dello schermo

scovare i container e le anime dei soldati caduti

- Il terzo capitolo della serie offre ai giocatori diversi sistemi di navigazione per spostarsi e orientarsi negli scenari, tra cui spicca unache può essere ingrandita spingendo verso il basso l’analogico destro. Si tratta di uno strumento utile per individuare i nemici, ma anche persparse nelle varie regioni del mondo di gioco.

Volendo

è possibile disattivarla del tutto in modo tale da vivere un’esperienza più immersiva

attivare una sorta di GPS

, inoltre potete abilitare o meno la rotazione automatica della minimappa. Aprendo la mappa dal menu principale o dalla scorciatoia potrete viaggiare velocemente tra i punti d'interesse scoperti, in più avrete a disposizione anche l’opportunità diche vi guiderà passo dopo passo verso l’obiettivo della vostra missione.

SPENDETE I VOSTRI RISPARMI

unità Nopon

ricompensa per aver portato a termine una quest

- Esplorando tutte le aree di Aionios da cima a fondo potrete accumulare un bel gruzzoletto di, una speciale valuta che potrete ricevere come, saccheggiando delle speciali casse oppure sconfiggendo dei mostri piuttosto potenti.

Queste monete d’oro e d’argento possono essere usate come merce di scambio per

ottenere oggetti

preparare un gustoso piatto

migliorare i personaggi

è consigliabile spenderle principalmente per far salire di livello la classe dei vari eroi

, utilizzate per, ma anche per, creare gemme di potenziamento e per recuperare le carte mancanti della Collectopedia. Per ottenere grandi quantità di monete Nopon dovrete quindi completare le tipologie di attività che vi abbiamo elencato, inoltre

IL PERSONAGGIO GIUSTO

Passare da un combattente all’altro vi permetterà di ottimizzare la vostra sinergia per il bene della squadra

- Xenoblade Chronicles 3 consente di poter cambiare il personaggio in uso in maniera piuttosto semplice, ovvero tenendo premuto il tasto ZL e scegliendone uno tra i sei disponibili con i tasti dorsali L e R., concatenando attacchi speciali e tecniche uniche per infliggere ingenti danni soprattutto ai boss più impegnativi da sconfiggere.

Imparare i pro e i contro di ogni classe vi aiuterà a

sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche dei vari componenti del party

, che potranno unire le forze per dare vita a una sorta di robot (formato da una coppia di personaggi) in grado di ribaltare le sorti della battaglia in poco tempo.