The Legend of Zelda torna a maggio con Tears of the Kingdom, ecco il nuovo trailer

Il gioco sarà intitolato ufficialmente Tears of the Kingdom e vedrà il protagonista esplorare il mondo di Hyrule in modo tutto nuovo, sfruttando una verticalità molto più estesa rispetto al capitolo precedente.

Annunciato nel 2019, il seguito di Breath of the Wild era originariamente atteso per la fine di quest'anno sulla console ibrida della casa di Kyoto. L'azienda, però, ha deciso di prendersi il tempo necessario a rifinire al meglio l'esperienza di gioco, rinviando al prossimo anno il ritorno di Link e della principessa Zelda.

Quando i fan iniziano a dubitare della possibilità che il gioco potesse arrivare effettivamente nel 2023,

Nintendo ha mostrato un nuovo trailer che ha confermato non soltanto la data di lancio, ma anche il nome definitivo

per il sequel di Breath of the Wild: il gioco prenderà il nome di Tears of the Kingdom e vedrà l'eroe protagonista del franchise, Link, avventurarsi in un nuovo atto della sua epopea eterna in quel di Hyrule.

Per l'occasione, Nintendo ha presentato qualche frammento di gameplay che conferma come

parte dell'avventura in uscita il 12 maggio 2023 sarà ambientata sopra le nuvole di Hyrule

, con Link che si sposterà tra i cieli per affrontare una nuova minaccia. Le nuove immagini, svelate dalla società nipponica al termine del Direct di settembre, mostrano alcuni scorci delle ambientazioni che l'eroe potrà visitare in questo capitolo.

Al momento, però, non ci sono indicazioni concrete sulle altre novità che impreziosiranno la formula di gameplay proposta nel 2017 con Breath of the Wild:

Nintendo promette nuovi aggiornamenti nei prossimi mesi

, quando sarà finalmente pronta a condividere maggiori informazioni su quello che è certamente uno dei giochi più attesi del prossimo anno.