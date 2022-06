Videogiocatore ricrea la mappa di The Legend of Zelda con 25mila mattoncini LEGO

Le coloratissime costruzioni non catturano soltanto l’attenzione dei più piccoli, ma anche degli adulti che, spesso e volentieri, ne fanno materia prima di progetti a dir poco imponenti. È il caso di Ian Roosma, un fan che ha ricreato la mappa del primo The Legend of Zelda per NES, utilizzando ben 25mila mattoncini .

In un’intervista, Roosma ha spiegato come Zelda fosse stato uno dei primi videogiochi a cui abbia giocato. Così, dopo due anni di pianificazione su come avrebbe potuto riempire un enorme spazio vuoto sulle pareti della sua casa, Roosma ha deciso che sarebbe stato il soggetto perfetto per la sua opera.

Obiettivo?

Una ricostruzione in LEGO della mappa del mondo di Hyrule, contenuto appunto nel primo capitolo della saga creata da Nintendo

. Il progetto avrebbe dovuto essere, secondo le parole del suo creatore, qualcosa di "abbastanza complicato da richiedere molto tempo per essere costruito e portato a termine". Ricreare l'intera mappa del primo capitolo di The Legend of Zelda utilizzando solo pezzi di Lego sembrava quindi il progetto perfetto. "Stavo cercando qualcosa che avesse un significato personale per me", ha detto Roosma.

Utilizzando Bricklink, sito web rivenditore di mattoncini LEGO,

Roosma è riuscito a procurarsi tutti i pezzi necessari per completare la mappa, la quale è stata ricreata completamente in 3D per conferirle un certa dimensionalità

. "Zelda sul NES significa molto per me perché ha segnato l'inizio dei giochi open world". Ma l’attenzione del giovane ai dettagli ha richiesto l’utilizzo di oltre 25mila pezzi Lego tra cui 1.400 cilindri verdi, 1.400 coni verdi, 2.800 cilindri verdi per fare in modo che gli alberi avessero altezze diverse nonché 2.800 tondi marroni per i tronchi.

Dopo quattro mesi di progettazione e costruzione,

la mappa è stata completata e Roosma ha deciso di caricare sul suo canale YouTube il video dell’intero progetto

. La mappa completa, delle dimensioni di circa 220 x 76 centimetri, è stata accolta con entusiasmo dai fan in rete e il video ha registrato diverse migliaia di visualizzazioni.

Per quanto riguarda il futuro, non sembra che il talentuoso costruttore abbia in cantiere un altro grande progetto come questo appena creato. "

Non ho in programma un'altra costruzione epica, ma penso sempre a cosa si potrebbe costruire con i LEGO che abbia un significato personale per me

", ha dichiarato Roosma.