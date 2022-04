LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, i sette consigli per diventare provetti avventurieri spaziali

E per aiutarvi a muovere i primi passi nello sconfinato universo di Guerre Stellari , abbiamo raccolto per voi una serie di trucchi e suggerimenti utili da mettere in pratica.

Esistono vari trucchi per

ottenere velocemente migliaia e migliaia di crediti

ricostruire le coperture distrutte

Lo sblocco dei moltiplicatori di crediti (x2, x4, x6, x8, x10) non sarà economico

(i mattoncini a forma di bottone tipici della serie), indispensabili per sbloccare nuovi personaggi così come per migliorare abilità e potenziamenti di vario genere. Distruggere gli elementi degli scenari e sconfiggere i nemici sono due ottimi modi per riceverne a bizzeffe, senza contare che è possibile ancheper ottenerne qualcuno in più. Una delle missioni da rigiocare più volte per accumulare crediti in quantità industriale è il livello finale dell’Episodio IV: Una nuova speranza, piuttosto semplice facile da completare e che può essere portato a termine abbastanza rapidamente., ma vi permetterà di guadagnarne a bizzeffe in tempi relativamente brevi.

Esplorare i livelli da cima a fondo è sicuramente un buon modo per

raccogliere mattoncini speciali e ottenere migliaia di crediti

è consigliabile prima completare la campagna

, con cui sbloccare nuovi personaggi e potenziamenti. Tuttavia, negli scenari ci sono aree nascoste e collezionabili da scovare con l’uso di abilità e poteri legati a determinati personaggi, dunquee successivamente rigiocare i livelli in modalità libera utilizzando i personaggi giusti per sbloccare tutti i segreti del gioco.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker mette a disposizione dei giocatori

oltre mille mattoncini Kyber da recuperare

personaggi, navi spaziali, potenziamenti, abilità

distruggere le comete Kyber quando siete a bordo della vostra astronave

, grazie ai quali è possibile sbloccare tanti oggetti di gioco:e molto altro ancora. Completando un livello o un enigma ne riceverete uno, oppure due se riuscirete a raccogliere tutti i collezionabili di una missione. Ma il metodo più veloce per ottenere questi mattoncini di grande valore è senz’altro quello di, perché una volta disintegrata una cometa (facilmente riconoscibile dalla forma e dal colore blu) otterrete la bellezza di ben cinque mattoncini Kyber.

I videogiochi dedicati ai celebri mattoncini danesi sono perfetti per essere giocati in compagnia, e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker non fa di certo eccezione. Grazie alla

modalità cooperativa locale

per due giocatori potrete rivivere i momenti più emozionati dei film, così raddoppierete il divertimento mentre affronterete le tante avventure in una galassia lontana lontana. Avere un amico pronto a coprirvi le spalle renderà anche i combattimenti più semplici, inoltre potrete contare sul suo aiuto per risolvere i rompicapi più impegnativi senza scervellarvi troppo.





Sono

oltre trecento i personaggi giocabili da sbloccare nel gioco

una vera e propria enciclopedia videoludica dedicata a Guerre Stellari

Imparare a usare ogni classe è importante

, un numero davvero impressionante e che rende LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Per riuscire a ottenerli tutti dovrete spendere una notevole quantità di mattoncini Kyber e crediti, allo stesso modo queste risorse vi saranno utili per potenziare l’albero delle abilità che cambierà in base alla tipologia dei personaggi.per affrontare al meglio i combattimenti, ma anche per venire a capo di alcuni puzzle ambientali e per sfruttare le loro caratteristiche per accedere ad aree segrete altrimenti difficili da raggiungere.

Oltre a sbloccare tante abilità uniche per ciascuna delle dieci classi di personaggi disponibili, avrete anche la possibilità di utilizzare i mattoncini Kyber per migliorare ulteriormente alcuni potenziamenti generali.

Ogni potenziamento possiede generalmente tre livelli

che renderanno ancora più efficaci alcuni elementi di gioco come la barra della salute o la velocità di movimento, ma per sbloccarli vi sarà chiesto di utilizzare migliaia di crediti e un numero variabile di mattoncini Kyber (da 5 a 15 unità). Tra i potenziamenti più utili vi segnaliamo quelli che vi daranno modo di raccogliere automaticamente i crediti nelle vicinanze, mentre se siete alla ricerca di tutti i collezionabili sparsi nei livelli allora dovrete potenziare quello che vi segnalerà la loro posizione nei livelli.

Anche in LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, come in altri giochi della serie del resto, è possibile utilizzare

una serie di codici per sbloccare nuovi contenuti

Darth Vader in versione natalizia

come personaggi e astronavi. Per attivare l’apposita schermata è necessario mettere in gioco in pausa, selezionare la voce “Inserisci il codice” dal menu principale e digitare la sequenza alfanumerica di sette caratteri. Di seguito abbiamo elencato una serie di codici che di daranno l’opportunità di ottenere personaggi come, o di sbloccare la nave spaziale Razor Crest.