Kirby e la Terra Perduta, le dritte per iniziare al meglio l'avventura

In questa nuova avventura dovrete aiutare la palletta rosa aspiratutto a salvare i suoi amici Waddle Dee esplorando un pianeta affascinante e ricco di pericoli, ma seguendo i nostri consigli potrete riuscire nell’impresa in maniera facile e agevole.

Non lasciatevi ingannare dagli scenari accattivanti e dalla simpatia della mascotte della casa di Kyoto:

Kirby e la Terra Perduta può rivelarsi un platform impegnativo soprattutto per i giocatori meno esperti o più giovani

Nel caso abbiate difficoltà a superare un determinato paura, niente paura,

potrete passare alla modalità Brezza in qualsiasi momento

Tempesta

. In questo modo i nemici saranno più semplici da battere e la barra della salute di Kirby verrà notevolmente estesa. Potrete poi passare alla modalità standardquando lo riterrete più opportuno, così da affrontare una sfida più accattivante una volta che avrete padroneggiato le meccaniche di gameplay del gioco.

TRASFORMARSI IN QUALSIASI COSA!

ci sono tantissime abilità su cui fare affidamento

trasformarsi in un provetto spadaccino, in un pistolero e persino in un potente drago capace di sputare fiamme!

- In Kirby e la Terra Perduta, che Kirby può copiare inghiottendo determinati nemici. Ed è così che Kirby può

Le abilità acquisite permettono innanzitutto ai giocatori di combattere ad armi pari le creature ostili che si aggirano per gli scenari, ma in tante occasioni

vanno sfruttate pure per risolvere degli ingegnosi puzzle ambientali

avvolgere oggetti come automobili e distributori automatici

. Le trasformazioni di Kirby non sono limitate soltanto all’assorbimento delle abilità nemiche, infatti la pallina rosa è in grado di, con cui sfrecciare a tutta velocità nei livelli o lanciare lattine contro i nemici.

A proposito di abilità e incredibili trasformazione, sapete che

è possibile migliorarle per rendere Kirby ancora più potente?

avrete bisogno delle pietre rare e dovrete recarvi nell’armeria di Waddle Dee

Per riuscirci dovrete prima di tutto recuperare i progetti relativi all’abilità da potenziare e qualche moneta stella, in più. Al suo interno sarà possibile interagire con l’armaiolo che, dopo aver ricevuto in cambio tutti gli oggetti menzionati poco fa, si metterà all’opera e migliorerà le abilità di Kirby.

INSIEME È MEGLIO

un secondo giocatore può unirsi a voi e aiutarvi a completare i vari livelli e le sfide presenti nel gioco

- La nuova avventura di Kirby è interamente giocabile in modalità co-op, ciò vuol dire che. Per sbloccare la modalità multiplayer sarà però necessario aver completato il tutorial introduttivo, dopodiché un altro utente potrà prendere il controllo di un Waddle Dee aiutante.

A differenza di Kirby,

questo personaggio non può volare ma è in grado di compiere più salti quando è sospeso in aria

, inoltre è dotato di una lancia con cui eseguire un gran numero di attacchi per colpire boss e nemici. Se volete divertirvi in compagnia e al tempo stesso ricevere l’aiuto di un altro giocatore, allora la modalità cooperativa può fare proprio al caso vostro.

Ora che Kirby è finalmente protagonista di un platform tridimensionale, perché non esplorare in lungo e in largo i differenti livelli?

Nella nuova esclusiva di Nintendo l’esplorazione ricopre un ruolo importante dell’esperienza di gioco

Perlustrare ogni angolo dello scenario è fondamentale

, considerando la gran quantità di monete stella da ottenere, i Waddle Dee da salvare e la moltitudine di collezionabili da scovare.anche per accedere ad aree segrete e sbloccare oggetti utili per le fasi successive.

Il completamento delle attività secondarie conosciute come

Vie del tesoro

un bel gruzzoletto di monete stella

affrontare un percorso ricco di ostacoli come nemici, boss e piattaforme

avrete tempo a sufficienza per superare la sfida

garantisce sempre ottime ricompense, comee qualche pietra rara con cui potenziare le abilità di Kirby presso l’armeria. In queste sfide è necessario, sfruttando abilità specifiche e superando puzzle ambientali molto semplici. Non preoccupatevi troppo del conto alla rovescia che scorre inesorabilmente sullo schermo, poiché

I VANTAGGLI DEGLI AMIIBO -

Amiibo

ottenere differenti bonus elencati di seguito

Kirby e la Terra Perduta supporta ufficialmente gli, le action figure prodotte da Nintendo con cui i giocatori possono sbloccare nuovi contenuti per i loro giochi preferiti. Per sfruttare questa funzionalità dovrete selezionare l'omonima opzione nel menu principale, avvicinando poi la statuetta (legata alla serie Kirby) al sensore di Nintendo Switch o del Pro Controller per scansionarla e

-

Kirby

Waddle Dee

Re DeDeDe

Meta Knight

: una vita extra e monete stella;: una pozione curativa e monete stella;: un potenziamento per l’attacco e monete stella;: un potenziamento per la velocità e monete stella.

Potrete scansionare anche altri Amiibo non legati al franchise di Kirby, ma in cambio otterrete soltanto delle monete stella

. In ogni livello è possibile sfruttare un massimo di cinque statuette.

Nel corso della vostra avventura in compagnia della palletta rosa

sarà vostro dovere (non solo morale) salvare il maggior numero di Waddle Dee

sbloccare nuovi edifici e funzionalità all’interno della città

, le buffe creature del Pianeta Pop che verranno catturate dell’esercito delle bestie e rinchiuse in delle anguste gabbie. In base al numero di creature salvate otterrete sarà possibiledei Waddle Dee, che farete bene a visitare al termine di ogni missione. Per liberare i Waddle Dee potrete poi rigiocare i livelli più e più volte.

TRUCCHI PER TUTTI

Kirby e la Terra Perduta offre la possibilità di usare dei codici regalo per sbloccare tutta una serie di ricompense

dopo aver salvato 50 Waddle Dee

- Oltre all’uso degli Amiibo per ottenere interessanti vantaggi,. In alcuni casi queste password hanno una scadenza, altre invece possono essere utilizzate senza limitazioni. Di seguito ecco i codici online da inserire nell’apposito spazio dell’ufficio postale, un edificio sbloccabile

-

MOUTHFULMODE

CLEARDEMO

FIRSTPASSWORD

NEWADVENTURE

THANKYOUMETAKNIGHT

KIRBYSTORY

KIRBYTHEGOURMET

KIRBYMICROSITE

ICONELEMENTS

BRAWLINGCOLOSSEUM

: una torta Morfoauto e 100 monete stella;: 300 monete stella;: 100 monete stella;: una pietra rara e 300 monete stella;: 3 pietre rare;: 300 monete stella;: una torta Morfoauto e una pietra rara;: un potenziamento per l’attacco e 150 monete stella;: un Kirby Burger e 300 monete stella;: un potenziamento per l’attacco e 500 monete stella.